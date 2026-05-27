目黒蓮が長髪を風になびかせる！白Tシャツ×デニムの爽やかショットに「笑顔がまぶしい」「横顔きれい」「腕がさらにたくましくなってる」の声、向井康二とのやりとりにも反響

【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」CMオフショット／CM／広告ビジュアル 他

目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramを更新。キリンビール「晴れ風」新CMのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

■目黒蓮、白Tシャツ姿で爽やかな笑顔

目黒は「もうすぐ夏です！！CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」と報告。新しくなった「晴れ風」への思いもつづり、オフショットを公開した。

写真の目黒は、白Tシャツに淡いデニムパンツを合わせた爽やかな装いで登場。青空のような背景の前で、「晴れ風」を手に笑顔を見せている。

ラフに袖をまくったTシャツからは、引き締まった腕のラインもちらり。ハーフアップにしたヘアを風になびかせ、自然体の笑顔と清涼感あふれるビジュアルが際立っている。全身が写ったカットでは、すらりとしたスタイルも印象的だ。

さらにハッシュタグにも注目。目黒は「#晴れ風片手に夜更かししてます」とし、「#お上手ですねみてる笑」と、Snow Manの向井康二とWEST.の濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）がゴルフを楽しむYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』を視聴していることを明かした。

これに対し、向井も「#俺は君の投稿をみてる」と反応。さらに目黒が「うまくいかなかった時にすねるのがおもしろい」と返すと、向井は「恥ずかしい 次はナイスショットお見せするよ」と応じ、微笑ましい“めめこじ”のやりとりにも反響が広がった。

ファンからは「白Tだけでこんなにかっこいいのすごい」「爽やかすぎる」「腕の筋肉にドキッとした」「笑顔がまぶしい」「ビジュ最高」「横顔きれい」「腕がさらにたくましくなってる」「めめこじ尊い」「髪長いのも似合う」といった声が寄せられている。

■目黒蓮「晴れ風」新CM「好評の便り」篇

■目黒蓮「晴れ風」ビジュアル＆過去オフショット

Snow Man

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