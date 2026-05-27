【男性が選んだ】「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキング！ 2位「新田真剣佑」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、新田真剣佑さんです。千葉真一さんを父に、眞栄田郷敦さんを弟に持つロサンゼルス出身の俳優です。高校時代は学業に専念し、2014年から日本での活動を本格化させました。バラエティー番組でも注目される端正な顔立ちと、誰もが目を奪われる顔の美しさを持ち合わせ、多方面でカリスマ性を発揮して活躍を続けています。
▼回答者コメント
「眉間から鼻先にかけてのラインが彫刻のように高く鋭く、どこから見ても完璧な黄金比を誇っているからです」（30代男性／東京都）
「鼻筋からあごのラインまで立体感があり、横から見た時の輪郭がとても整っているからです。映画のワンシーンでも目を引く美しさがあります」（60代男性／福岡県）
「鼻筋が通っていてフェイスラインがシャープで、横から見た時の輪郭がとても整っているから」（40代男性／大阪府）
圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、横浜流星さんでした。2011年の『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）でドラマ初出演を果たし、2019年の『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）で大ブレークしました。演技力はもちろん、シャープで洗練された美しい横顔もファンの間で話題です。日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞するなど、日本を代表する若手俳優へと成長しました。
▼回答者コメント
「鼻先と顎先を結んだラインが非常に整っており、高く鋭い鼻筋から、無駄な肉のないシャープな顎のラインにかけての繋がりが完璧だと感じたから」（50代男性／京都府）
「横顔のラインがとても整っていて、鼻筋が通っており輪郭もシャープで美しいと感じるためです。特に横から見たときのバランスが良く、どの角度でもかっこよく見える点が印象的でした」（20代男性／沖縄県）
「高く真っ直ぐな鼻筋から、シャープな顎のラインにかけてのシルエットが完璧。彫刻のように立体的な横顔は、どの角度から切り取っても絵になる。凛とした意志の強さを感じさせる、端正で非の打ち所がない美しさ」（60代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：新田真剣佑／58票
2位にランクインしたのは、新田真剣佑さんです。千葉真一さんを父に、眞栄田郷敦さんを弟に持つロサンゼルス出身の俳優です。高校時代は学業に専念し、2014年から日本での活動を本格化させました。バラエティー番組でも注目される端正な顔立ちと、誰もが目を奪われる顔の美しさを持ち合わせ、多方面でカリスマ性を発揮して活躍を続けています。
「眉間から鼻先にかけてのラインが彫刻のように高く鋭く、どこから見ても完璧な黄金比を誇っているからです」（30代男性／東京都）
「鼻筋からあごのラインまで立体感があり、横から見た時の輪郭がとても整っているからです。映画のワンシーンでも目を引く美しさがあります」（60代男性／福岡県）
「鼻筋が通っていてフェイスラインがシャープで、横から見た時の輪郭がとても整っているから」（40代男性／大阪府）
1位：横浜流星／83票
圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、横浜流星さんでした。2011年の『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）でドラマ初出演を果たし、2019年の『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）で大ブレークしました。演技力はもちろん、シャープで洗練された美しい横顔もファンの間で話題です。日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞するなど、日本を代表する若手俳優へと成長しました。
▼回答者コメント
「鼻先と顎先を結んだラインが非常に整っており、高く鋭い鼻筋から、無駄な肉のないシャープな顎のラインにかけての繋がりが完璧だと感じたから」（50代男性／京都府）
「横顔のラインがとても整っていて、鼻筋が通っており輪郭もシャープで美しいと感じるためです。特に横から見たときのバランスが良く、どの角度でもかっこよく見える点が印象的でした」（20代男性／沖縄県）
「高く真っ直ぐな鼻筋から、シャープな顎のラインにかけてのシルエットが完璧。彫刻のように立体的な横顔は、どの角度から切り取っても絵になる。凛とした意志の強さを感じさせる、端正で非の打ち所がない美しさ」（60代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)