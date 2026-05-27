日向坂46「Kind of love」、「合算シングル」1位 歴代記録を更新【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「Kind of love」が、27日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」を17作に更新した。
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
週間ポイントは46.4万PT（464,286PT）で、「合算シングル週間30万PT超え作品数」も通算17作に更新。両記録ともに、SixTONES、King & Princeに並ぶ歴代2位タイから、歴代単独2位【※１】【※2】となった。
本作は、最新の6月1日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場したほか、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルした『Kind of love（Special Edition）』が同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング3冠【※3】を記録している。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46（17作）、3位：SixTONES、King & Prince（16作）
【※2】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46（17作）、3位：SixTONES、King & Prince（16作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか4位には、同日付「週間ストリーミングランキング」で2週連続1位を獲得した、サカナクションの「夜の踊り子」がランクイン。ストリーミング再生数のポイントが引き続き堅調で、本作の「合算シングルランキング」最高位を前週5/25付で記録した5位から更新した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
週間ポイントは46.4万PT（464,286PT）で、「合算シングル週間30万PT超え作品数」も通算17作に更新。両記録ともに、SixTONES、King & Princeに並ぶ歴代2位タイから、歴代単独2位【※１】【※2】となった。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46（17作）、3位：SixTONES、King & Prince（16作）
【※2】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 TOP3
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46（17作）、3位：SixTONES、King & Prince（16作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか4位には、同日付「週間ストリーミングランキング」で2週連続1位を獲得した、サカナクションの「夜の踊り子」がランクイン。ストリーミング再生数のポイントが引き続き堅調で、本作の「合算シングルランキング」最高位を前週5/25付で記録した5位から更新した。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜5月24日）＞