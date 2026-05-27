【バツイチ息子は、狂ってた…】気付いた真実…タダシは正しくなかった＜第21話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第21話 選択の後悔
【編集部コメント】
タダシさんに強く迫られ、ひとまず「お金を下ろしてくる」と言ってその場を逃れた陽子さん。外に出ていったんタダシさんと離れ、ようやく冷静になって考えることができたようですね。そしてサオリさんやタダシさんとの関係を見つめなおそうとしています。今までならば、何も考えず言われるままにタダシさんにお金を渡していたでしょうが……陽子さんはどんな選択をするのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第21話 選択の後悔
【編集部コメント】
タダシさんに強く迫られ、ひとまず「お金を下ろしてくる」と言ってその場を逃れた陽子さん。外に出ていったんタダシさんと離れ、ようやく冷静になって考えることができたようですね。そしてサオリさんやタダシさんとの関係を見つめなおそうとしています。今までならば、何も考えず言われるままにタダシさんにお金を渡していたでしょうが……陽子さんはどんな選択をするのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子