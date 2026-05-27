『トムとジェリー』新作映画 ジェリーの“かわいすぎる”場面カット解禁
アニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（5月29日公開）より、ジェリーの魅力が詰まった場面カットが到着した。
【画像】かわいいジェリーがいっぱい！場面写真（全10点）
本作は、85年以上にわたり世界中で愛され続けるトムとジェリー初の“全編フルCGアニメーション”作品。時空を超えた壮大なアドベンチャーが描かれる。
舞台は博物館。いつものように追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーは、展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまう。
まばゆい光に包まれたふたりがたどり着いたのは、不死鳥仙人とユニークな守護獣たちが暮らす異世界“黄金の都”。しかしそこでは、羅針盤の力を利用し世界征服を企む“ラット魔王”の脅威が迫っていた。
元の世界へ戻るため、トムとジェリーはまさかの“一時休戦”。ケンカばかりの名コンビが、かつてない危機へ立ち向かう。
ジェリーは、小さな体ながら頭脳明晰で、お茶目ないたずら好き。宿敵であり相棒（？）でもあるトムを巧みに翻ろうする姿が、長年にわたり愛され続けてきた。
場面カットでは、トムと追いかけっこする日常（？）の風景から、“星の羅針盤”によってタイムスリップした瞬間の驚きの表情、さらにはトムが用意したゴムパチンコで勢いよく吹き飛ばされるコミカルなシーンなど、ジェリーの多彩な表情が切り取られている。
黄金の都でも、トムとのドタバタ劇を繰り広げながら、元の世界へ戻るため奮闘するジェリー。トムを翻ろうして痛快な笑いを生み出しながら、持ち前の知恵と勇気で大活躍を見せてくれそうだ。
【画像】かわいいジェリーがいっぱい！場面写真（全10点）
本作は、85年以上にわたり世界中で愛され続けるトムとジェリー初の“全編フルCGアニメーション”作品。時空を超えた壮大なアドベンチャーが描かれる。
舞台は博物館。いつものように追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーは、展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまう。
元の世界へ戻るため、トムとジェリーはまさかの“一時休戦”。ケンカばかりの名コンビが、かつてない危機へ立ち向かう。
ジェリーは、小さな体ながら頭脳明晰で、お茶目ないたずら好き。宿敵であり相棒（？）でもあるトムを巧みに翻ろうする姿が、長年にわたり愛され続けてきた。
場面カットでは、トムと追いかけっこする日常（？）の風景から、“星の羅針盤”によってタイムスリップした瞬間の驚きの表情、さらにはトムが用意したゴムパチンコで勢いよく吹き飛ばされるコミカルなシーンなど、ジェリーの多彩な表情が切り取られている。
黄金の都でも、トムとのドタバタ劇を繰り広げながら、元の世界へ戻るため奮闘するジェリー。トムを翻ろうして痛快な笑いを生み出しながら、持ち前の知恵と勇気で大活躍を見せてくれそうだ。