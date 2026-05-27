米男子ツアー来季日程を一部公表 ハワイ戦消滅で開幕は1月21日にカリフォルニア州で開催
来季から大きくスケジュールが変更されるPGAツアー（米男子ツアー）の前半日程が、26日公表された。
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すでに発表されていた通り、開幕恒例だったハワイでの2試合はなくなり、来年のシーズン初戦になるのは「ザ・アメリカンエキスプレス」。1月21日?24日にカリフォルニア州のラ・キンタで開催される。ここから“西海岸シリーズ”となり第2戦は1月28?31日に、大会スポンサーは未定だが同州サンディエゴ、トーリーパインズGCで行われる。続いて2月4?7日の「AT＆Tペブルビーチプロアマ」、2月11?14日にアリゾナ州で「WMフェニックス・オープン」、2月18?21日に「ジェネシス招待」がリビエラCC開催と、計5戦が実施される。フロリダ州に舞台を移し2月25?28日は「コグニザントクラシック」が“フロリダスイング”のトップとなり、3月4?7日にトランプナショナル・アット・ドラールで「キャデラック選手権」、3月11?14日に第5のメジャー「プレーヤーズ選手権」、3月18?21日に「アーノルド・パーマー招待」と続いていく。その後テキサス州に移動し、3月25?28日に「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」、4月1?4日に「バレロ・テキサスオープン」を開催。そして4月8?11日にメジャー第1戦「マスターズ」を迎える。この後は、以下の通り。4月15?18日「RBCヘリテージ」4月22?25日「チューリヒ・クラシック」4月29日?5月2日「CJカップ・バイロン・ネルソン」5月6?9日「バルスパー選手権」そしてメジャー第2戦の「全米プロゴルフ」は5月20?23日に、主催するPGA・オブ・アメリカの本拠地、テキサス州フリスコで行われる。さらに5月27?30日には同州ダラス・フォートワースで「チャールズ・シュワブチャレンジ」が組まれる。メジャー第3戦「全米オープン」は6月17?20日にペブルビーチ・ゴルフリンクス（カリフォルニア州）で。メジャー最終戦の「全英オープン」は7月15?18日に、セントアンドリュース・オールドコース（スコットランド）が舞台になる。「ザ・アメリカンエキスプレス」が開幕戦となるのは1985年以来初。また「トラック1」、「トラック2」とツアーを2つに分ける試みが、2028年から開始される見込みになっている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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