＜小学生、できる？＞家で留守番させていないことを職場の同僚に指摘された。普通何年生からやるもの？
小学生のママが抱える問題の1つが、子どものお留守番についてではないでしょうか。ママスタコミュニティに、「小学生は、何年生からお留守番ができるの？」という内容の質問が寄せられました。投稿者さんには小学校5年生のお子さんがいるそうです。
『同じ職場の人に「夜や1日留守番は心配だけれど、4時間くらいなら1人で留守番ができるんじゃない？」と言われた』
このコメントからも、投稿者さんはお子さんに1人でお留守番をさせていないことがわかります。しかし、職場の人は日中の4時間程度のお留守番は可能ではないかと考えています。そこで投稿者さんはママたちに、小学校何年生から1人でお留守番ができるのかと尋ねていました。
『うちの下の子はもともと家で1人で過ごすのが好きなタイプだから、小3くらいから丸1日の留守番もしてる』
『男児。小2から買い物についてこなくなったから、2時間前後留守番するようになって、小3からは4〜5時間。家でゲームをしてるほうが好きみたい。小5でスマホを持たせてからは半日留守番もするし、「ウインナーを焼いて食べていい？」と電話がきたりするかな』
『高学年なら昼間の4時間くらいはいけると思うけれど「1人にしたら火事が心配、家の中にあるドライバーで解体できるものが全て解体されたりする恐れがある」というタイプもいるような気はする』
何年生から1人で留守番が可能かとママたちに尋ねていた今回の投稿。この問いは、小学生がいるママたちの永遠のテーマかもしれませんね。しかし、決まった学年はなく、その子どもの性格や家庭内ルールを守れるかどうか、住宅環境、地域の治安などによっても異なるのではないでしょうか。もともと家の中で元気よく暴れまわったり、ガスや火の取り扱いに慣れていなかったりする子どもであれば、1人にするのは不安ですよね。子ども自身が「1人で家で過ごすのは怖いから嫌」というタイプでも、1人で留守番をさせることには消極的になるのではないでしょうか。ママたちからも、わが子が聞き分けがよかったり、1人で過ごすことが好きだったりしているから留守番をさせてきたというエピソードが寄せられていました。
少しずつ練習が必要だよ
『いきなり1人で留守番をさせるのではなく、練習は必要だよ。練習して3年生からかな。役員で夜に会議があったから、30分程度留守番をしてもらわないといけなくて。できるようになってきたからだんだん時間を延ばして、大丈夫になったから仕事の時間も延ばしたよ』
『個人差はあると思うけれど、学童保育だって3年生までくらいでしょう？ だったら、その辺りを目標にして少しずつ慣れさせてみては』
『3年生で学童が終わりだから、4年生からかなあ。ただ留守番はできるけれど、鍵を持たせるのはまだ怖い』
「小学校3年生もしくは4年生」というボーダーラインに触れているママたちもいました。地域や小学校によっても異なりますが、学童保育に預けられるのが小学校3年生までとなっていることもあります。そのため、4年生くらいから1人でのお留守番が増えていくのかもしれませんね。
ただ小学校3年生になったからいきなり「はい、今日から4時間1人で留守番してね」とするのは、子どもにとっても不安ばかりでしょう。最初は30分くらいから始めて、慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていくなど、練習期間も必要という意見がありました。また1人で留守番をさせることができても、鍵を持たせたり火を使わせたりはしないというルールを徹底するのもよさそうです。
職場の人から何か思われているなら、説明をしてもいいかも
『いろいろな事情や価値観があるとはいえ、小5で4時間の留守番ができない、させていないのは、何かワケありなのねと思われたのでは』
『親が無理だと思ったら何歳でも無理だと思う。こればかりは子どもによるから、よその人にどう言われようと親が見て厳しければ無理だよね』
『小5なら4時間くらいなら留守番ができると思う。投稿者さんが「子どもがいるから仕事を休みたい」と言うなら、「その年齢ならもう少し協力してよ」と思われるかもね』
職場の人が、「お子さんは1人でお留守番ができるんじゃないの？」と言った経緯が気になったママもいました。職場の人から言われたということは、投稿者さんがお子さんに留守番をさせていないことを理由に、シフトを減らしたり1日の勤務時間を短くしたりしているのかもしれません。そうした中で、「小学5年生なら留守番ができるのではないか？」とその人は思ったのではないでしょうか。そして、小学5年生のお子さんに留守番をさせていないことについて、何かしらの理由があるのではないかと勘繰っている可能性もありますよね。
ただ子どもの性格や家庭の考え方によって対応は異なりますから、「小学校5年生になったら1人で留守番をさせるべき」という話ではありません。もし職場に何かしらの迷惑をかけている、もっと仕事を頑張りたいなどの理由があるのであれば、留守番をさせていない理由を説明したり、留守番に少しずつ慣れさせたりすることを検討してもよいかもしれません。
文・AKI 編集・こもも