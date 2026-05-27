KーPOPの日だった。

25日（現地時間）、米ラスベガスMGMグランド・ガーデン・アリーナで開かれた米大衆音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMAs）」で、新譜『ARIRANG』を引っ提げて約4年ぶりにカムバックを果たしたBTS（防弾少年団）が、大賞に相当する「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。多国籍KーPOPガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）は「ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー」を、Netflixアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』は、KーPOP初の「ソング・オブ・ザ・イヤー」を獲得した。

BTSは2021年、アジア歌手として初めて「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞してから5年ぶりに同賞を奪還した。今年のグラミー賞受賞者であるバッド・バニーのほか、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、ジャスティン・ビーバー、ハリー・スタイルズなど世界的ポップスター9人との競争を制した結果だ。

この日、RMは「ARMY（ファンダム名）の皆さん、僕たちはもう一度やり遂げました（We made it once again）」とし、「メンバー全員が兵役を終えた後にこのような貴重な賞をいただけて光栄」と受賞の感想を語った。

この日の授賞式はBTSで始まり、BTSで終わった。オープニングはBTSの『Hooligan』ステージが飾った。最近行われた米ネバダ州アレジアント・スタジアム公演の場面が映像で流された。これを見た授賞式司会のクイーン・ラティファ（米国ラッパー兼女優）は、「（BTSの）ステージは本当に素晴らしい。どうやってこなしているのか分からない」と語った。続いてBTSは「ソング・オブ・ザ・サマー」「ベスト男性KーPOPアーティスト」部門でも受賞し、3冠を達成した。今年新設された「ソング・オブ・ザ・サマー」部門にノミネートされたBTSの新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、テイラー・スウィフトの『Elizabeth Taylor』、ハリー・スタイルズの『American Girls』など錚々たるグローバルポップスターの楽曲を抑えて初代受賞作となった。「ベスト女性KーPOPアーティスト」はガールズグループのTWICE（トゥワイス）が受賞した。

Netflixアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』チームは4冠を達成した。主題歌『Golden』が「ソング・オブ・ザ・イヤー」「ベスト・ポップソング」部門で受賞したのに続き、これを歌った仮想ガールズグループ「HUNTR／X（ハントリックス）」は「ベスト・ボーカル・パフォーマンス」、OSTアルバム全体は「ベスト・サウンドトラック」部門で受賞した。『Golden』を歌った歌手イジェ（EJAE）は、「（歌で）『ホンムーン』（劇中で悪霊が世界に侵入する通路）を閉じた。ファンと『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』チームに感謝する」と感想を語った。