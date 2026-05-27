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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】資金調達は〇〇を選べ！財務のプロが正しい選び方を徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、市ノ澤翔が資金調達の主な5つの方法を挙げ、その中でも「最強の資金調達は利益である」と断言。さらに、調達のメインとなる「融資」と「出資」のメリット・デメリットについて詳しく解説している。



市ノ澤は資金調達方法として「融資」「出資」「クラウドファンディング」「補助金・助成金」「利益」の5つを紹介。中でも、会社が稼ぎ出した利益を内部留保として積み上げる方法を「ある意味最強の資金調達方法」と定義した。自分のお金であり返済の必要がないため、最も理想的な状態だという。



続いて、中小企業における資金調達のメインとなる「融資」と「出資」の違いを徹底比較した。融資のメリットとして「資本コスト（金利）が安い」「持ち分（経営権）が取られない」ことを挙げる一方、デメリットとして自己資本比率の低下など「財務数値が悪化する」「返済期日がある」点を指摘した。



対照的に、出資のメリットは「返済義務がない」「財務数値が良くなる」こと。しかし、最大のデメリットとして「持ち分を取られる」ことを警告。「会社のオーナーになる」権利を投資家に渡すため、最悪の場合は会社を追い出される可能性すらあると語った。また、出資者は何倍ものリターンを求めるハイリスク・ハイリターンな性質上、「資本コストが高い」ことにも注意を促している。



最後に市ノ澤は、「資金使途や出口戦略に合った調達方法を使え」と結論付けた。IPOやバイアウトを目指すのか、堅実に経営を続けるのか、自社のゴールに合わせて最適な方法を選択することの重要性を説き、経営者にとって必見の指南となっている。