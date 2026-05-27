記事のポイント【「情報」ではなく「エビデンス（証拠）」という武器】断片的な情報ではなく、ブランドのこだわりや製造プロセスについて整理された知識が求められる。あいまいな表現を使わず、科学的な根拠やデータに基づき、情報の正確さを高めることが信頼の土台になる。【FDC型メディアへの転換ステップ】データの再発見：最前線で得られる有益なデータを抽出し、AIにブランド独自の知識を蓄積させる。提供方法の検討：シミュレーター、アプリ、APIなど、届け方（UI）を考えて提案する。プロセスの可視化：日々の業務プロセスの中にある知識やノウハウを見える形にする。【新しい編集チームの編成】従来のPRや広報活動に代わって、「シナリオ・アーキテクト」「データ・キュレーター」「プロトタイプ・エンジニア」「UI・UXデザイナー」など、専門的なスキルを持つメンバーで構成されたチームが必要となる。

AIが最適解を提示する時代において、オウンドメディアは従来のPV重視の「読み物」から、AIの推論を支える「知識基盤」への変革を迫られている。 前編 ではその背景にあるパラダイムシフトと、顧客の意思決定の現場に介入する新たなコミュニケーション概念「FDC（Frontline Decision Content：前線展開型コンテンツ）」の本質を紐解いた。続く後編では、このFDC型メディアを具体的にどのように構築し、現場へ実装していくのか、その実践的なプロセスに踏み込む。カギを握るのは、単なるテキストコンテンツの量産ではなく、自社データの再発見や「暗黙知」のインフラ化、そしてそれを届ける「出口」のデザインである。さらに、この変革を推進するためには、従来の編集部をアップデートする新たな4つのタレント要件（シナリオ・アーキテクトやデータ・キュレーターなど）が不可欠となる。本稿では、従来のオウンドメディアとFDC型メディアの決定的な違いを比較しながら、AI時代に選ばれ続けるための具体的な組織戦略と、メディアの存在意義の再設計について、株式会社インフォバーンの小林弘人氏が詳しく解説する。

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FDC型メディアへの転換プロセス。選ばれる「インフラ」をどう構築するか

新たな「編集」の定義。FDCを機能させる組織とタレント要件

存在意義の再定義。従来のオウンドメディアとAI時代のFDC型メディアの違い

オウンドメディアは不要になったわけではない。むしろ、AIに読まれるための知識基盤として重要性は増している。しかし、記事をストックし続ける「後方」での信頼蓄積だけでは、AI時代の生存戦略として不十分だ。いま企業が磨くべきは、文章やビジュアルを生成することではなく、「ユーザーの課題をいかに解くか」という意思決定のプロセスである。その課題解決の知見こそが、AIには代替できない独自のコンテクスト（文脈）となるからだ。これからは、「後方」で信頼を蓄積しながら、その知見を「前線」へ展開し、顧客のリアルタイムな意思決定を直接支える重層的な体験を設計する必要がある。この「現場への実装」を果たすため、まずは以下の3つのアクションを提案する。1.データの再発見：AIの「判断材料」を定義する消費者・顧客にとって、自社製品やサービス利用の最前線で有益と思われるデータを抽出する。自社製品やサービスが選ばれるプロセスにおいて、顧客が最も迷うポイントはどこか。その判断を補助するために、自社が保有するデータの中から「どの知見を提供すれば、AIは自社を推奨してくれるか」を逆算して抽出する必要がある。単なる情報発信から、AIにブランドの深い知見を持たせ、即座に最適解を出させるための「判断材料の提供」へと視点を切り替えよう。2.シミュレーター、アプリ、APIの活用：情報の「出口」をデザインする抽出したデータを「どのように提供するか」にも知恵を絞る必要がある。ブラウザで記事を読むという受動的な体験だけでなく、顧客が自身の状況を入力すると即座に答えが返ってくる「シミュレーター」や、既存のワークフローに組み込める「API連携」、あるいは特定の課題を解決する「ミニマルなアプリケーション」など、データが顧客の意思決定の瞬間に最短距離で届くための「情報が解決策に変わる出口」を設計しよう。3.業務プロセスの可視化：現場の「暗黙知」をインフラ化するもし、すぐに用意できそうなデジタルデータがないと悩むなら、まずは現場の業務プロセスを可視化することから始めよう。企業が大切に守り抜いている「仕事のやり方」や「現場の知見」の中にこそ、FDCの核となるヒントが眠っているかもしれない。現場で重視されている小さなこだわりや判断基準を、AIが理解可能な構造化されたナレッジへと変換する。この泥臭いプロセスの可視化こそが、AI時代における最強のインフラ構築となる。以上は大枠について書いた。しかし、それでは足りない。これまでのPR・広報に代わる新たな「編集」が必要だ。それは構成を考えたり、外部メディアに取り上げてもらうための記事を制作する者ではない。必要なのは以下のスキルをもつチーム、あるいはタレントだ。A. シナリオ・アーキテクト（戦略・設計）ユーザーがどの瞬間に、どのようなデータを必要とするかの「体験シナリオ」を書く役割。企業がもつ先述したデータをどのタイミングで、どの粒度でユーザーにぶつければ「信頼」に変わるかを設計する。B. データ・キュレーター（秘匿・公開のゲートキーパー）データのクレンジング、秘匿化（マスキング）ルールの策定、知財保護の視点でのデータ選別を担う役割。C. プロトタイプ・エンジニア（実装・検証）A、Bのアイデアを実際にどのように具現化するか、AI駆動により即座に展開する役割。（旧来であれば1カ月以上かかる工数を詰めるだけではなく、FDCの方向性を即座に可視化する。）D. UI・UXデザイナー（体験の最適化）人間が触れるインターフェースを極める役割。誰もがローコード・ノーコードでフロントエンドからバックエンドまで実装できるいま、重要なのは人間のみが体験するそのUI・UXの優劣である。そして、上記を通じて、消費者や顧客の最前線に現れるのが、FDC型コミュニケーションである。ここまでの議論を整理し、従来の「読ませる」メディアと、これから目指すべき「使われる」FDC型メディアの決定的な違いを下表にまとめた。これは単なる形式の変化ではなく、企業が顧客の生活のどのタイミングで役に立つのかという、存在意義の再設計を意味する。この表が示す変化は、単なる「情報の出し方」のアップデートではない。従来のメディアでは、ライターや編集者による「言葉の巧みさ」が、情報の信頼性を支えてきた。しかし、AI時代ではAI自身がエビデンス（情報を実証するデータ）を検証し、その結果をユーザーに示すようになる。つまり、「どれだけ誠実で正確なデータをAIが理解しやすい形で持っているか」が、そのままブランドの信頼性につながるのだ。そこで重要になるのが、組織内に蓄積された独自の知見（ノウハウ）や信頼できる検証データ、さらに価値判断の「基準」を、論理的に整理し直し、AIが活用できるレベルまで明確にして提供することである。このような「知識のインフラ化」こそ、これからの編集チームが担うべき最も大きな使命となる。

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FDCの本質は、ユーザーが抱える「今、どうすればいいのか？」という切実な疑問に対し、企業が長年培ってきた専門知識を、すぐに、しかも最適な形で届けることにある。これは単なる技術的なAIへの対応ではない。ユーザーが何かを決断しようとするその場で、企業の意図や思いを反映したデータやロジックを「確かな判断のよりどころ」として提供し、顧客の生活を直接サポートすることで、新しい信頼関係をつくり出すことなのである。今後は、ユーザーの生活の最前線で最適な答えに導くパートナーとしてメディアを作り直すことが求められる。これこそが、AI時代において選ばれ続けるための、生存戦略だといえる。インフォバーンのサービスについて＞＞文／小林弘人（株式会社インフォバーン 代表取締役会長兼社長、CVO[Chief Visionary Officer]、共同創業者）※本記事は株式会社インフォバーンコーポレートサイトで公開されたブログ記事の転載です。