この記事をまとめると ■2026年4月単月の車名別新車販売ランキングが発表された ■今まで首位だったN-BOXがスペーシアとヤリスに抜かれることになった ■新車ディーラーではすでに夏商戦の準備を進めている

2026年4月の新車販売台数に異変あり！

新年度に入ったばかりの4月は新車販売台数も目立って少なめとなり、そんなときには何かが起きると筆者は考えているのだが、やはりそれが起きた。

自販連（日本自動車販売協会連合会）にて登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）にて軽自動車についての2026年4月単月の車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された。さっそく登録車と軽自動車を合算（含軽統計）したランキングを作ると、総合ランキングトップの常連であるホンダN-BOXが3位へと転落していた。

かわって総合ランキング及び軽自動車で販売トップとなったのはスズキ・スペーシアであった。スペーシアだけではなく、登録車のトヨタ・ヤリス（ヤリスクロス含む）にもN-BOXは抜かれてしまったのである。

N-BOXとスペーシアの販売台数それぞれを前年同期（2025年4月）と比べてみると、スペーシアは101.6％と微増なのに対し、N-BOXは85.1％と前年同期比での販売台数の落ち込みが目立っている。3月上旬にホンダの正規ディーラーであるホンダカーズ店で聞いたところでは、すでに3月中の納車は間に合わず新規届け出も4月以降になるとのことであった。ホンダは4月も、事業年度末セールを継続するかのような形で積極的な販売促進活動を行っているのだが、それでも前年同期と比較しても販売台数を目立って落としていることになる。

生産の都合などによるものなのかについては、2026年5月単月でのランキングが発表されればわかることになるだろう。

登録車のみのランキングをみると、トップ10のうちトヨタ車が9車種もランクインしている。前年同期比275.9％でトヨタ・ランドクルーザーが7位に入っていることには驚かされる。ランドクルーザーの納期を調べてみると、250のガソリン車だけ2026年9月には納車になるようだが、それ以外は新規受注停止となっていた。受注の全面再開まではいかないものの、やはりアメリカとイスラエルによるイラン攻撃という中東情勢により、バックオーダー処理が加速している証なのかもしれない。

単にトヨタ車が9車種入っているということだけではなく、ランドクルーザーシリーズのほかアルファードもランクイン（8位）している。高付加価値車両（利益が大きい）が2車種もトップ10に入っているのをみると、トヨタ一強の底堅さを物語っているように見える。

新車業界はすでに夏商戦に向けてスタンバイ

トップ10にはだいたいランクインしている日産ノートが20位まで後退し、セレナは22位まで後退している。一連の「日産大丈夫か？」と思ってしまう報道が、ジワジワとジャブのように効いているのかなどとも考えてしまっている。

ランキング外ではあるが、前年同期比3660.8％でトヨタbZ4Xが32位に入っている。前年実績の販売台数が少なすぎるともいえるのだが、トヨタが本気を出すとここまでになるのかと考えさせられる出来事だ。一方、某外資系でBEVを熱心に販売するブランドでは相乗効果でBEV販売が盛り上がると歓迎する声も聞かれている。

軽自動車は販売トップ15（軽自動車のみ）のなかで、前年同期比100％を超えているのはスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、スズキ・ハスラー、ホンダN-ONEのみとなっているので、N-BOXだけが状況が悪いわけでもない。登録車よりも供給体制がよいので、3月（年度末決算セール実績）に押し込めた台数が多かった反動なのかもしれない。ただ3月実績分については、多数の自社届け出（ディーラー名義などでナンバープレートだけつけて実績反映させる）が行われていることが十分に予想され、この2026年3月式が半年ほどして届け出済み未使用中古車として大量に出まわってくることになりそうだ。

5月は大型連休によりディーラーの稼働日数が少ないなか、消費者の購買意欲も下がり気味となる。ただ夏商戦が連休明けから事実上はじまっているものの、販売実績に即座に反映させるのが難しいだけに、5月も興味深い結果となりそうである。

2026年4月単月締め新車販売ランキングトップ30

1位 スズキ・スペーシア：1万3546台

2位 トヨタ・ヤリス：1万3149台

3位 ホンダN-BOX：1万2659台

4位 トヨタ・ルーミー：1万2192台

5位 トヨタ・ライズ：1万1494台

6位 トヨタ・シエンタ：1万172台

7位 トヨタ・ヴォクシー：9918台

8位 トヨタ・カローラ：9828台

9位 トヨタ・ランドクルーザー：9467台

10位 ダイハツ・タント：8516台

11位 ダイハツ・ムーヴ：8353台

12位 トヨタ・アルファード：8318台

13位 トヨタ・ノア：8265台

14位 ホンダ・フリード：7900台

15位 スズキ・ハスラー：7551台

16位 日産ルークス：6552台

17位 ホンダ・ステップワゴン：5666台

18位 トヨタ・アクア：5365台

19位 スズキ・ワゴンR：5231台

20位 スズキ・ジムニー（シエラ＆ノマド）：5097台

21位 スズキ・ソリオ：4634台

22位 ダイハツ・ミラ：4426台

23位 スズキ・アルト：4249台

24位 ホンダ・フィット：4212台

25位 トヨタRAV4：4115台

26位 ホンダ・ヴェゼル：4101台

27位 トヨタ・プリウス：4058台

28位 トヨタ・ハリアー：3911台

29位 日産ノート：3884台

30位 三菱デリカミニ／eK：3800台