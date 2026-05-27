スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「子どもの日のごちそうは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「子どもの日のごちそうは？」

・「子どもの日のごちそうは？」の結果は…


・1位 ちらし寿司 49%
・2位 唐揚げ 22%
・3位 ハンバーグ 18%
・4位 オムライス 8%
　
※小数点以下四捨五入

37,658票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

黄金比！ハンバーグソース 子供も大好き


【材料】（2人分）

<タネ>
  合いびき肉 200g
  玉ネギ 1/2個
  サラダ油 大さじ 1/2
  ニンジン 1/4本
  パン粉 大さじ 3
  牛乳 大さじ 1.5
  塩コショウ 少々
  ナツメグ 少々
  ウズラの卵 3個
スライスチーズ 2枚
<ソース>
  ケチャップ 大さじ 3
  しょうゆ 大さじ 1/2
  ウスターソース 大さじ 1
  バター 10g
  塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々

【下準備】

1、玉ネギはみじん切りにしてサラダ油で炒め、塩コショウをして冷ましておく。



2、ニンジンは皮をむき、すりおろす。

【作り方】

1、ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、手でよく粘りが出るまで混ぜ合わせる。



2、手に分量外のサラダ油を薄くぬり、(1)の半量ずつをキャッチボールをする要領で空気を抜き、形を整える。



3、フライパンに分量外のサラダ油を強火で熱し、ハンバーグを入れて中央をへこませ、両面をそれぞれ40秒ほど焼いて旨味を封じこめる。



4、弱火にし、フライパンに蓋をして5〜6分蒸し焼きにする。ハンバーグの中央に竹串を刺し、澄んだ汁が出たらスライスチーズをのせ、フライパンに蓋をする。スライスチーズが溶けたらハンバーグは取り出しておく。(ヒント)竹串を刺し、濁った赤い汁ならもう一度蓋をして焼く。



5、(4)のフライパンに＜ソース＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。器に＜ソース＞を敷き、(4)のハンバーグをのせてドライパセリを振る。



(E・レシピ編集部)