・「子どもの日のごちそうは？」の結果は…

・1位 ちらし寿司 49%

・2位 唐揚げ 22%

・3位 ハンバーグ 18%

・4位 オムライス 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「子どもの日のごちそうは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「子どもの日のごちそうは？」