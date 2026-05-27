「子どもの日のごちそうは？」＜回答数37,658票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第542回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「子どもの日のごちそうは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「子どもの日のごちそうは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
黄金比！ハンバーグソース 子供も大好き
【材料】（2人分）
<タネ>
合いびき肉 200g
玉ネギ 1/2個
サラダ油 大さじ 1/2
ニンジン 1/4本
パン粉 大さじ 3
牛乳 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
ウズラの卵 3個
スライスチーズ 2枚
<ソース>
ケチャップ 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 1/2
ウスターソース 大さじ 1
バター 10g
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにしてサラダ油で炒め、塩コショウをして冷ましておく。
2、ニンジンは皮をむき、すりおろす。
【作り方】
1、ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、手でよく粘りが出るまで混ぜ合わせる。
2、手に分量外のサラダ油を薄くぬり、(1)の半量ずつをキャッチボールをする要領で空気を抜き、形を整える。
3、フライパンに分量外のサラダ油を強火で熱し、ハンバーグを入れて中央をへこませ、両面をそれぞれ40秒ほど焼いて旨味を封じこめる。
4、弱火にし、フライパンに蓋をして5〜6分蒸し焼きにする。ハンバーグの中央に竹串を刺し、澄んだ汁が出たらスライスチーズをのせ、フライパンに蓋をする。スライスチーズが溶けたらハンバーグは取り出しておく。(ヒント)竹串を刺し、濁った赤い汁ならもう一度蓋をして焼く。
5、(4)のフライパンに＜ソース＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。器に＜ソース＞を敷き、(4)のハンバーグをのせてドライパセリを振る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「子どもの日のごちそうは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「子どもの日のごちそうは？」
・「子どもの日のごちそうは？」の結果は…
・1位 ちらし寿司 49%
・2位 唐揚げ 22%
・3位 ハンバーグ 18%
・4位 オムライス 8%
※小数点以下四捨五入
37,658票
・2位 唐揚げ 22%
・3位 ハンバーグ 18%
・4位 オムライス 8%
※小数点以下四捨五入
37,658票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
黄金比！ハンバーグソース 子供も大好き
【材料】（2人分）
<タネ>
合いびき肉 200g
玉ネギ 1/2個
サラダ油 大さじ 1/2
ニンジン 1/4本
パン粉 大さじ 3
牛乳 大さじ 1.5
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
ウズラの卵 3個
スライスチーズ 2枚
<ソース>
ケチャップ 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 1/2
ウスターソース 大さじ 1
バター 10g
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにしてサラダ油で炒め、塩コショウをして冷ましておく。
2、ニンジンは皮をむき、すりおろす。
【作り方】
1、ボウルに＜タネ＞の材料を入れ、手でよく粘りが出るまで混ぜ合わせる。
2、手に分量外のサラダ油を薄くぬり、(1)の半量ずつをキャッチボールをする要領で空気を抜き、形を整える。
3、フライパンに分量外のサラダ油を強火で熱し、ハンバーグを入れて中央をへこませ、両面をそれぞれ40秒ほど焼いて旨味を封じこめる。
4、弱火にし、フライパンに蓋をして5〜6分蒸し焼きにする。ハンバーグの中央に竹串を刺し、澄んだ汁が出たらスライスチーズをのせ、フライパンに蓋をする。スライスチーズが溶けたらハンバーグは取り出しておく。(ヒント)竹串を刺し、濁った赤い汁ならもう一度蓋をして焼く。
5、(4)のフライパンに＜ソース＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。器に＜ソース＞を敷き、(4)のハンバーグをのせてドライパセリを振る。
(E・レシピ編集部)