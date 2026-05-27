「その辺の一発芸人よりも…」盟友も驚愕！長友佑都の“ブラボー効果”「継続しているな、４年経っているのに」【日本代表】
北中米ワールドカップの戦いに向け、日本代表がいよいよ始動。５月25日から始まった代表合宿で誰より声を出しているのが、39歳のベテラン、長友佑都だ。５大会連続W杯メンバー入りを果たした鉄人は、一般公開に訪れたファン・サポーターから「ブラボー！」と声をかけられる。
カタール・ワールドカップで「ブラボー！」の名言を生み出してから約４年経っても、ファン・サポーターは親しみを込めて長友に「ブラボー！」と投げかける。改めて、“ブラボー”の浸透力を感じさせる光景だった。
サッカーに興味はなくても「長友佑都」を知っている方は多いだろう。今回巻き起こったメンバー選出の賛否を含め、このベテランには世間の注目を集める力がある。まさにカリスマだ。
練習初日の25日、全体トレーニングの後に長友や吉田麻也らがランニングしていると、見学中の子どもたちから「長友！ブラボー！」「頑張ってください！」との声が発せられる。
それに反応した長友が「『ブラボー！』継続しているな、４年経っているのに」と呟くと、驚愕した“盟友”吉田も「凄い。その辺の一発芸人よりも凄いよ」と驚きを隠せない様子だった。
子供たちの心をも掴む長友。恐るべしである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
カタール・ワールドカップで「ブラボー！」の名言を生み出してから約４年経っても、ファン・サポーターは親しみを込めて長友に「ブラボー！」と投げかける。改めて、“ブラボー”の浸透力を感じさせる光景だった。
練習初日の25日、全体トレーニングの後に長友や吉田麻也らがランニングしていると、見学中の子どもたちから「長友！ブラボー！」「頑張ってください！」との声が発せられる。
それに反応した長友が「『ブラボー！』継続しているな、４年経っているのに」と呟くと、驚愕した“盟友”吉田も「凄い。その辺の一発芸人よりも凄いよ」と驚きを隠せない様子だった。
子供たちの心をも掴む長友。恐るべしである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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