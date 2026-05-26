栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件の被害者宅近くで盗品のナンバープレートが付いた車に乗っていて盗品等保管容疑で逮捕された男が、家屋への侵入に使えるマイナスドライバーを所持したとして、県警が２７日にも特殊開錠用具所持禁止法（ピッキング防止法）違反容疑で再逮捕する方針を固めた。

捜査関係者への取材でわかった。

強盗殺人事件を起こした高校生らとの接点は確認されていない。県警は別の「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」のメンバーだったとみて捜査している。

茨城県八千代町の職業不詳の男（４１）。捜査関係者によると、強盗殺人事件８日前の６日、被害者宅近くで乗っていた車にマイナスドライバーを隠し持っていた疑いが持たれている。

警察官が６日に被害者宅の近くで不審な軽ワゴン車を発見。運転者は逃走したが、ナンバープレートが盗品だったため助手席にいた男を盗品等保管容疑で７日に逮捕した。

男は調べに「闇バイトに応募した」と供述。車内から目出し帽が見つかり、県警はトクリュウの実行役とみて調べていた。