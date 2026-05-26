スマホタイムをより快適に「あると便利 スマホアクセサリー」若者人気のユニークな雑貨店で調査《長崎》
すぐに取り出せるスマートフォンのポーチ。
実用的なケーブルホルダーは、愛らしいデザインです。
“あると便利”な、スマホ周辺グッズを紹介します。
アミュプラザ長崎新館2階にある「フライング タイガーコペンハーゲン」。
北欧デンマーク発のユニークな雑貨店です。
カラフルなものや、クスッと笑ってしまう、遊び心がある雑貨など、2000を超える商品を取りそろえています。
（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）
「日常使いに役立つものや、あると便利なアイテムなど、スマホと一緒に使える商品を多く取りそろえています。
実際に見て、自分のお気に入りのアイテムを探してみてください」
【第5位】スマートフォンホルダー 550円(税込)
使いやすさを重視した、スマートフォンホルダー。
自由に動くワイヤーとクリップを使い、自分の好きなポジションにスマホを固定できます。
充電時も邪魔にならず、動画の視聴やビデオ通話を、より快適にしてくれるアイテムです。
【第4位】スマートフォンポーチ 990円(税込)
持ち歩きを便利にしてくれる「ショルダーポーチ」。
スマホや小物を、まとめて持ち運べます。
やさしい色使いが特徴です。
すぐに取り出せるので、シャッターチャンスを逃しません。
【第3位】スマートフォン用ダストカバー 165円(税込)
スマホをきれいに保つアイテムが第3位。
（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）
「埃をしっかりガードするダストプラグです。スマートフォンを充電口に挿すだけで、埃やごみの侵入を防ぎます。
ゆらゆら揺れる唐辛子モチーフがさりげないアクセントになり、気分も明るくなりますよ」
【第2位】スマートフォンスタンド 275円(税込)
持ち運びが手軽にできる「スタンド」です。
スマホをさっと立てることができます。
コンパクトに折りたためて、フック付き。
動画視聴にも便利で、使い方次第では、撮影も手軽に楽しめるアイテムです。
【第1位】ケーブルホルダー(フラワー） 440円(税込)
充電まわりの “小さなストレス” を解消してくれます。
（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）
「スマホ周りをすっきりしてくれる便利アイテムです。
磁石が付いているので、ケーブルにくるッと巻いてとめるだけ。手軽で可愛い、実用的なアイテムです」
他にもユニークなアイテムがそろう「フライング タイガー」。
スマホ生活をちょっと便利に、ちょっと快適に。
毎日の暮らしに役立つアイテムを、取り入れてみてはいかがでしょうか。