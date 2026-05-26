すぐに取り出せるスマートフォンのポーチ。

実用的なケーブルホルダーは、愛らしいデザインです。

“あると便利”な、スマホ周辺グッズを紹介します。

アミュプラザ長崎新館2階にある「フライング タイガーコペンハーゲン」。

北欧デンマーク発のユニークな雑貨店です。

カラフルなものや、クスッと笑ってしまう、遊び心がある雑貨など、2000を超える商品を取りそろえています。

（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）

「日常使いに役立つものや、あると便利なアイテムなど、スマホと一緒に使える商品を多く取りそろえています。

実際に見て、自分のお気に入りのアイテムを探してみてください」

【第5位】スマートフォンホルダー 550円(税込)

使いやすさを重視した、スマートフォンホルダー。

自由に動くワイヤーとクリップを使い、自分の好きなポジションにスマホを固定できます。

充電時も邪魔にならず、動画の視聴やビデオ通話を、より快適にしてくれるアイテムです。

【第4位】スマートフォンポーチ 990円(税込)

持ち歩きを便利にしてくれる「ショルダーポーチ」。

スマホや小物を、まとめて持ち運べます。

やさしい色使いが特徴です。

すぐに取り出せるので、シャッターチャンスを逃しません。

【第3位】スマートフォン用ダストカバー 165円(税込)

スマホをきれいに保つアイテムが第3位。

（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）

「埃をしっかりガードするダストプラグです。スマートフォンを充電口に挿すだけで、埃やごみの侵入を防ぎます。

ゆらゆら揺れる唐辛子モチーフがさりげないアクセントになり、気分も明るくなりますよ」

【第2位】スマートフォンスタンド 275円(税込)

持ち運びが手軽にできる「スタンド」です。

スマホをさっと立てることができます。

コンパクトに折りたためて、フック付き。

動画視聴にも便利で、使い方次第では、撮影も手軽に楽しめるアイテムです。

【第1位】ケーブルホルダー(フラワー） 440円(税込)

充電まわりの “小さなストレス” を解消してくれます。

（フライング タイガーコペンハーゲン 村田 真澄さん）

「スマホ周りをすっきりしてくれる便利アイテムです。

磁石が付いているので、ケーブルにくるッと巻いてとめるだけ。手軽で可愛い、実用的なアイテムです」

他にもユニークなアイテムがそろう「フライング タイガー」。

スマホ生活をちょっと便利に、ちょっと快適に。

毎日の暮らしに役立つアイテムを、取り入れてみてはいかがでしょうか。