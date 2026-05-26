豆腐を凍らせてから熟成・乾燥させる独特の製法で作られる『高野豆腐』。最新の大学の研究で、この高野豆腐には太りにくくなる効果が期待できることが分かりました。

【写真を見る】食べれば肥満予防に？高野豆腐の驚きの研究結果

僧侶の精進料理が始まり?肥満予防になるという研究結果も

山形純菜キャスター:

諸説ありますが旭松食品によると、そもそも高野豆腐は、鎌倉時代に和歌山県の高野山の僧侶たちの食事から生まれたとされています。



精進料理として食べていた豆腐が、冬の厳しい寒さで凍ってしまい、翌日溶かして食べてみたところおいしかったことから、食べるようになったと言われています。

高野豆腐は現在も、豆腐を凍結、熟成させた後に乾燥させるという、独特の製法で作られています。

栄養価はタンパク質が非常に豊富となっており、▼木綿豆腐の約1.5倍、▼絹ごし豆腐の約2倍のタンパク質が含まれています。



旭松食品によると、他にもカルシウム・鉄分も豊富に含まれています。



高野豆腐を作る過程で一度水分を抜き乾燥させている分、栄養が凝縮されるということです。

信州大学などの研究結果によると、「高野豆腐は肥満の予防ができる可能性がある」といいます。



肥満と食品の関係に詳しい信州大学医学部の田中直樹教授によると、「高野豆腐のタンパク質が腸内で消化される過程で痩せホルモンが作られやすくなり、太りにくくなる」ということです。



まだマウスでの実験段階ですが、今後の人への応用に向けて、高野豆腐の効果に期待が高まっています。

ガパオやかりんとうに変身！?煮物以外にも使える高野豆腐レシピ

山形キャスター:

高野豆腐といえば、「煮物以外に思いつかない」という声もありますが、デリッシュキッチンには、高野豆腐のアレンジレシピが100以上掲載されています。

その中のいくつかを紹介します。

▼ひき肉の代わりに！「高野豆腐ガパオ」（2人前）

・高野豆腐はみじん切り、ピーマン、玉ねぎなどの野菜は小さくカット

・フライパンに油とにんにくを入れて熱し、香りを立たせる

・高野豆腐、野菜、唐辛子を加え、中火で炒める

・玉ねぎがしんなりしたら、調味料とバジルを加える。水気が少し残る程度まで炒め合わせる（調味料:砂糖小さじ2分の1、オイスターソース大さじ1、ナンプラー小さじ2）

・ごはんと目玉焼きを一緒に皿に盛り付けて完成

▼カリカリ美味しい！高野豆腐かりんとう

・細長く切った高野豆腐に小麦粉をまぶし揚げる

・砂糖、みりん、しょうゆのタレにからめる

揚げた高野豆腐に塩をまぶせば、お酒のおつまみにもなりそうです。

「戻さなくてOK」が主流に！粉末状の高野豆腐も登場

山形キャスター:

高野豆腐は「水で戻して絞って味付け…めんどくさい」という声もありますが、今は、「戻さなくてOK」が主流となっています。



旭松食品によると、さきほどのガパオやおやつのように、切って使う物は水で戻す必要がありますが、そのまま使う場合は基本不要です。



例えば「高野豆腐と白菜のクタクタ煮」の場合、乾燥状態のままの高野豆腐を出汁に入れてチンするだけで簡単に調理することが可能です。

さらに、高野豆腐を粉末状にした「新あさひ粉豆腐」（455円）という便利な商品も登場しています。栄養価は同じです。



離乳食にも使えるほか、唐揚げの衣の代わりやハンバーグの繋ぎにも使用できるということです。

================

＜プロフィール＞

ハロルド・ジョージ・メイさん

プロ経営者 1963年オランダ生まれ

現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など