歌手の堀ちえみさんが、自身のブログで口腔内検診について報告しています。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】「口腔がんには二度となりたくない」口腔内検診の様子を詳細に報告「歯の噛み合わせや形はとても大切」

堀さんは「口腔がんには二度となりたくないから」「歯周ポケットのチェックと、歯周病菌の検査…などなど」と、口腔全般と歯の両方の検査を受けていると思われます。







大学病院から紹介されたクリニックで「口腔内全体の様々な検診やケア」。家族ぐるみでお世話になっている歯科医に「歯のクリーニングもしていただきました」とのことです。さらには担当医と「元々足りない、奥歯のインプラントの治療計画」とのこと。









堀さんは元々右奥歯が足りないことで、他の歯に負担がかかったり噛み合わせが悪かったりで「様々な支障がありました」と振り返っていて「インプラントを入れて解消します」と、治療に踏み切ったことを明かしています。









さらに「顎の小ささや歯が常に舌に当たっていたこと、要するに口の中の状況・環境が良くなかったという原因で舌がんになった」と振り返っていて「長く時間が掛かっても徹底的に治したい」「歯の噛み合わせや形はとても大切」と、決意を新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】