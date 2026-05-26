坂東龍汰、本木雅弘のアシストでオダギリジョーを撮影 撮った写真を自宅でニヤニヤ
俳優の坂東龍汰が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。撮影現場での共演者とのやりとりを明かした。
【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子ら
カメラ好きの坂東は、現場でカメラを持っていたら本木雅弘から「撮る？」と声を掛けられたそう。坂東は「めちゃくちゃかっこいい写真を撮らせてもらったんですよ」と満面の笑み。その後、本木から「（オダギリ）ジョーくん撮る？」と提案を受けるも、「だめだめだめ！本当にミステリアスだし、先輩だし、まだお話もちゃんとしたことないのでやめてください！」と大慌てしたと言う。しかし本木は、そのままオダギリに「ポートレート、坂東が撮りたいって言ってるから」と誘った後、その場を去り坂東とオダギリの2人きりにしたそうで、坂東は「そのまま本木さんいなくなったんですよ」と撮影の裏話を明かし、会場を笑わせた。
オダギリの姿をカメラに収めることができた坂東は「めちゃくちゃかっこいい横顔が撮れて。定期的にお二人のポートレートは家でニヤニヤと見させていただいています」と満足げな笑みを浮かべた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、本木、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリ、吉原光夫、黒沢清監督が登壇した。
【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子ら
カメラ好きの坂東は、現場でカメラを持っていたら本木雅弘から「撮る？」と声を掛けられたそう。坂東は「めちゃくちゃかっこいい写真を撮らせてもらったんですよ」と満面の笑み。その後、本木から「（オダギリ）ジョーくん撮る？」と提案を受けるも、「だめだめだめ！本当にミステリアスだし、先輩だし、まだお話もちゃんとしたことないのでやめてください！」と大慌てしたと言う。しかし本木は、そのままオダギリに「ポートレート、坂東が撮りたいって言ってるから」と誘った後、その場を去り坂東とオダギリの2人きりにしたそうで、坂東は「そのまま本木さんいなくなったんですよ」と撮影の裏話を明かし、会場を笑わせた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、本木、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリ、吉原光夫、黒沢清監督が登壇した。