【2026年5月・6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。
今週は、人気キャラクター・パペットスンスンとのキャンペーン開催にあわせて、コラボレーションスイーツが続々登場! 見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったラインナップとなっています。
2026年5月・6月の新商品5品まとめ(5月26日〜6月1日)
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280円)
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280円)
価格 : 280円
販売地域 : 全国
もちもち食感のシュー生地に、ふわっとなめらかなメロン風味のカスタードクリームを詰めた、まるでメロンパンのような見た目のシュークリームです。
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321円)
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321円)
価格 : 321円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子供も楽しめるプリンです。
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」(183円)
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」(183円)
価格 : 183円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
マシュマロのようなふわっと食感のもち生地に、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームとブルーベリーソースを包みました。
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246円)
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246円)
価格 : 246円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203円)
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203円)
価格 : 203円
販売地域 : 全国
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしい商品。
まとめ
パペットスンスンのブルーカラーが印象的な「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」は、ミルクのなめらかな味合いとブルーベリーの甘酸っぱさを同時に楽しめる一品。「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」と「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」、「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、一口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、ひと口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。もちっとした食感が好きな方には、「スンスンのもちっと白いどら焼 チョコバナナクリーム」もおすすめ。
いずれもオリジナルグッズが当たる抽選対象商品なので、ぜひキャンペーンとあわせてチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
今週は、人気キャラクター・パペットスンスンとのキャンペーン開催にあわせて、コラボレーションスイーツが続々登場! 見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったラインナップとなっています。
2026年5月・6月の新商品5品まとめ(5月26日〜6月1日)
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280円)
価格 : 280円
販売地域 : 全国
もちもち食感のシュー生地に、ふわっとなめらかなメロン風味のカスタードクリームを詰めた、まるでメロンパンのような見た目のシュークリームです。
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321円)
「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321円)
価格 : 321円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子供も楽しめるプリンです。
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」(183円)
「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」(183円)
価格 : 183円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
マシュマロのようなふわっと食感のもち生地に、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームとブルーベリーソースを包みました。
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246円)
「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246円)
価格 : 246円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟みました。
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203円)
「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203円)
価格 : 203円
販売地域 : 全国
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしい商品。
まとめ
パペットスンスンのブルーカラーが印象的な「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」は、ミルクのなめらかな味合いとブルーベリーの甘酸っぱさを同時に楽しめる一品。「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」と「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」、「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、一口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。
「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」「スンスンのふわふわクリームのプリン」は、ひと口食べた瞬間、ふわっとした食感が口いっぱいに広がります。もちっとした食感が好きな方には、「スンスンのもちっと白いどら焼 チョコバナナクリーム」もおすすめ。
いずれもオリジナルグッズが当たる抽選対象商品なので、ぜひキャンペーンとあわせてチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら