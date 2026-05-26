バセル、令和の虎EXPO 2026にて「カンガルーバーガー」の企画に参加
バセル株式会社は2026年4月26日（日）、東京国際フォーラムにて開催された「令和の虎EXPO 2026」において、キッチンカーで提供された「カンガルーバーガー」の企画に参加した。
本企画は、株式会社AT 代表取締役 津田社長の発案・主導により実施されたもので、「事業再生版令和の虎」の出資者（虎）および関係者が連携して実現した。「カンガルーバーガー」はイベント当日まで、虎たちによる試行錯誤を重ねて開発され、「虎のイチオシ！」「至高の逸品！！」と評されるほどの完成度に仕上がった。
同社は今後も、カンガルー肉を日本の食文化に取り入れるという目標に向け、ご投資いただいている虎の皆様とともに歩んでいくとしている。
〇カンガルーについて
カンガルーはオーストラリア固有の動物です。オーストラリアの環境破壊が進んだ結果、カンガルーの頭数が飛躍的に増加し大きな問題となっています。私たちはこの増加したカンガルーを貴重な動物資源として捉え、その資源を無駄なく活用することで持続性のある事業を展開しております。
＜会社概要＞
名称：バセル株式会社
設立：1980年４月22日（昭和55年）
資本金等：5,385万円（資本金）、1,385万円（資本準備金）
代表取締役：⾧友 信
所在地: 〒143−0016 東京都大田区大森北1-3-7
連絡先: TEL 03-3767-1456 FAX 03-3768-7431
vacel@vacel-kangaroo.com
URL :
https://fabroo.roomeat.co.jp/ja/
https://www.roomeat.co.jp/
https://rooleather.vacel-kangaroo.com
事業内容
・カンガルー皮革の輸入販売
・ルーミート（カンガルー肉）、ダチョウ肉、ワニ肉輸入製造販売
・海外企業の日本連絡事務代行及び日本市場開発コンサルティング
■バセル株式会社
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同社は今後も、カンガルー肉を日本の食文化に取り入れるという目標に向け、ご投資いただいている虎の皆様とともに歩んでいくとしている。
〇カンガルーについて
カンガルーはオーストラリア固有の動物です。オーストラリアの環境破壊が進んだ結果、カンガルーの頭数が飛躍的に増加し大きな問題となっています。私たちはこの増加したカンガルーを貴重な動物資源として捉え、その資源を無駄なく活用することで持続性のある事業を展開しております。
＜会社概要＞
名称：バセル株式会社
設立：1980年４月22日（昭和55年）
資本金等：5,385万円（資本金）、1,385万円（資本準備金）
代表取締役：⾧友 信
所在地: 〒143−0016 東京都大田区大森北1-3-7
連絡先: TEL 03-3767-1456 FAX 03-3768-7431
vacel@vacel-kangaroo.com
URL :
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事業内容
・カンガルー皮革の輸入販売
・ルーミート（カンガルー肉）、ダチョウ肉、ワニ肉輸入製造販売
・海外企業の日本連絡事務代行及び日本市場開発コンサルティング
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