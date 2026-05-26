電通、「The One Show 2026」で部門最高賞含む5賞を受賞
電通は、5月15日に開催された国際広告賞「The One Show 2026」において、IP＆プロダクトデザイン部門の「Best of Discipline Pencil」（部門最高賞）をはじめ、合計5つの賞を受賞したと発表した。
国際広告賞「The One Show」のロゴ
同社の受賞は3部門にまたがるもので、IP＆プロダクトデザイン部門で部門最高賞を獲得したほか、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ1を受賞したという。
The One Showは、広告とデザインの分野において世界で最も権威ある国際賞のひとつとされ、授賞式はニューヨークで行われている。
今回、電通グループ全体としては、部門最高賞1、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ2の合計6つの賞を受賞している。
国際広告賞「The One Show」のロゴ
同社の受賞は3部門にまたがるもので、IP＆プロダクトデザイン部門で部門最高賞を獲得したほか、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ1を受賞したという。
The One Showは、広告とデザインの分野において世界で最も権威ある国際賞のひとつとされ、授賞式はニューヨークで行われている。
今回、電通グループ全体としては、部門最高賞1、ゴールド1、シルバー2、ブロンズ2の合計6つの賞を受賞している。