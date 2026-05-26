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YouTuberのパクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「もう無理です...これからの活動について話します」と題した動画を公開した。動画では、自身に寄せられた日韓関係に関する過激なコメントを紹介し、それらに対して反論しない理由や、今後の活動に対する自身のスタンスを語っている。



動画の冒頭、パクくん氏は実際に寄せられた「衝撃だったコメント13件」を画面に表示。「帰れ」「反日国家の人間は来るな」「マグロ船1年乗ってその腐った根性叩き直してこい」といった厳しい言葉が並んだ。これに対し、パクくん氏は「感情的なコメントや、リスペクトの欠けたコメントには一切対応しません」と明言し、その理由を3つの観点から説明した。



1つ目の理由は「絶対に反応しない理由」。「お互い気分が悪くなるだけだから」と語り、一度感情的になると物事の本質が見えなくなり、「怒りと時間の浪費」に終わると指摘した。



2つ目は「時間が足りない理由」。パクくん氏は日本に来てからの約10年間を振り返り、現在の自分があるのは出会った人々のおかげだと感謝を述べる。「応援してくれている皆様に時間を使うべき」と語り、批判コメントとバトルする10分があるなら、動画を作ることに10分を使いたいと強調。「戦うよりかは作る。恩返しする。その姿勢で活動していきたい」と語った。



3つ目は「僕らって敵なんですか？」という問いかけ。人間には本能的に敵か味方かを分類する性質があるとした上で、「日本という国が良くなってほしい、そう思っているなら、実は僕と共有しているゴールは同じなのかもしれません」と独自の視点を提示。自身も日本が好きで助けられてきた経験から、日本と韓国の両国が「より上手くなってほしい、強くなってほしい」と願いを込めた。



最後にパクくん氏は、厳しいコメントを晒す目的は他者を攻撃するためではなく、「お互い時間の無駄」であることを伝えるためだと説明。「恩返しのために使う時間のほうが僕は大事」と述べ、自身のやりたいことや視聴者への恩返しに時間を注ぎたいという決意を語って動画を締めくくった。