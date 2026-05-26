26日は広い範囲で晴れていますが、奄美や九州、四国では雨が降っている所があります。また、南の海上では熱帯低気圧が発生しました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■26日は奄美や九州南部で雨強まる

26日(火)は梅雨前線が九州の南にほとんど停滞したため、暖かく湿った空気が流れ込んだ奄美や九州南部で雨が強まりました。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降った所もありました。

【1時間降水量】

鹿児島県 喜界空港 67.0ミリ（7時25分まで）

鹿児島県 屋久島町尾之間 41.5ミリ（13時54分まで）

鹿児島県 奄美市名瀬 39.0ミリ（6時7分まで）

奄美では26日(火)の夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

また、このあと27日(水)にかけては、種子島や屋久島にも活発な雨雲がかかりそうです。

■広い範囲で晴れ 九州や四国は天気下り坂

26日(火)は北海道から中国地方の広い範囲で晴れ間が出ています。ただ、午後は東日本の内陸を中心に、にわか雨がありそうです。また、北海道も北部で雨の降る所があるでしょう。

九州や四国では既に雨の降っている所がありますが、このあと夜遅くにかけて、雨の範囲が広がりそうです。本降りになる所もあるでしょう。

■26日も九州で30℃以上の真夏日続出

26日(火)も全国的に気温が上がっています。関東から九州は広く25℃以上で、西日本を中心に30℃くらいまで上がっている所も多くなっています。

午後3時までの最高気温は、福岡県の久留米で34.4℃、沖縄県の波照間島で33.0℃、香川県の三豊市財田で32.7℃、福岡県の太宰府で32.6℃など、西日本では前日に続いて30℃以上の真夏日が続出しています。

【26日(火)午後3時までの最高気温】

（）内は季節感

札幌 25.3℃（7月中旬）★今年一番の暑さ・今年初の夏日

仙台 24.2℃（6月下旬）

新潟 26.4℃（7月上旬）

東京 26.8℃（6月下旬）

名古屋 28.7℃（6月下旬）

大阪 31.0℃（7月上旬）

福岡 31.6℃（7月中旬）

那覇 30.2℃（6月中旬）★今年一番の暑さ・今年初の真夏日

なお、午後3時までの最小湿度は鹿児島で63％、高知で60％となっています。九州や四国は湿気がありムシムシと感じられそうです。こまめに水分補給をするなど、熱中症対策を心がけてください。

■南海上で熱帯低気圧 27日にも「台風6号」発生か

26日(火)の午前9時、日本のはるか南の海上にあるカロリン諸島で熱帯低気圧が発生しました。この熱帯低気圧は現在発達しながらゆっくりと西北西へ進んでいて、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。

台風に発達した後も北上を続ける予想で、週末以降は沖縄に近づく可能性があります。今後の情報に注意が必要です。

また、6月のはじめは時期的にも日本の南海上に梅雨前線が停滞しやすくなります。前線に向かって台風周辺の湿った空気が流れ込み、前線の活動を活発化させる＝大雨を降らせることも考えられますので、本州の皆さんも今後の情報にご注意ください。

気象予報士 岡田沙也加