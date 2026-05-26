◆卓球 アジア選手権国内選考会 第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）

女子グループリーグが行われ、Ｆ組は中学３年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）と中学１年の松島美空（神奈川・川中島中）の中学生対決となり、石田が３―１で退け、８強に“一番乗り”で進出した。２４選手を３人ずつ８組に分けたが、辞退者が出たため、Ｆ組は２人で争われた。試合後に取材に応じた石田は「年下の選手が相手だけど、緊張せずに自分のプレーができました」と納得の表情を見せた。

２４年パリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）を育てた名将・石田真行氏の孫娘で、福岡の卓球クラブの石田卓球Ｎ＋で腕を磨く１４歳のホープ。Ｔリーグでは九州カリーナと契約を結び、憧れの早田の背中を追いかける。

１０日閉幕の世界卓球団体戦は映像で決勝の中国戦を観戦し「橋本（帆乃香）選手と蒯曼（かい・まん）選手の試合がすごかった。格好よかったので、今日はやってみたいと思っていた」と感激。中国選手を破った橋本との対戦を望んでいたが、選考会直前に橋本が飛行機の遅延のため、やむなく出場辞退となり、実現はしたかった。

選考会は優勝すればアジア選手権の出場権を獲得。石田にとっては格上の選手との対戦機会を得るだけに、成長にもつながる舞台。２７日の決勝トーナメントでは「強い選手とやってみたい。横井（咲桜）さんや早田さん…とか」と胸を躍らせた。６月のアジアユース選手権（タイ）も見据え、弾みをつけていく。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が２７日の決勝トーナメントに進出する。今選考会の優勝者が１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権を得る。男女シングルスは最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に決まっている。