ハンス・ジマー2年連続で来日公演決定 ─ 9月16日、ぴあアリーナ MMに日本上陸

映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーが、2025年に引き続き2年連続で来日公演を開催することが発表された。2026年9月16日、横浜ぴあアリーナ MMにて『Hans Zimmer Live - The Next Level』として日本上陸。5月26日16:00 よりチケット最速先行受付を開始する。

最新作『F1』『Blitz』をはじめ、『DUNE/デューン 砂の惑星』、『トップガン マーヴェリック』など、数々のアカデミー賞受賞歴を誇る映画音楽界の巨匠ハンス・ジマー。前回の初来日公演で多くの観客を深い感動で包み込んだレジェンドが、さらに進化を遂げた最新ライブ・プロダクション『Hans Zimmer Live - The Next Level』とともに、再び日本での公演を開催。



日本公演は、2026年9月16日（水）横浜・ぴあアリーナMMにて開催。本ツアーは横浜公演を皮切りに、高雄、台北、北京、杭州、成都、広州、シンガポールなど、アジアの主要都市を巡る。



ヨーロッパ各地の最大級のアリーナを熱狂の渦に巻き込み、チケット完売が続出した本ツアーが、いよいよ日本へ上陸だ。卓越した19名のバンドとともに、新たなエレクトロニック・サウンド要素、圧倒的な照明デザイン、そして新しい特設ステージを駆使し、従来のクラシックコンサートとも映画館とも異なる、これまでにない臨場感のあるライブ体験を届ける。



「ファンの皆さんには、まるでレイブパーティーにいるような、あるいはジェットコースターを体験しているような感覚を味わってほしい。私にとって、すべてのショーは新たな発見の旅です。現状維持こそが最大の敵であり、それを打ち破って新しいものを創り出すために、全力を尽くし続けています」。ハンス・ジマー本人がそう語る通り、クラシックコンサートの壮大さと、クラブやアリーナライブさながらの高揚感が一つのステージで融合し、想像を超えた新たな音の世界が展開される。

THE RIVERでは、2025年の来日公演時にも実施している。

Hans Zimmer Live - The Next Level 日本公演概要

■日程・会場

2026年9月16日（水） 横浜・ぴあアリーナMM

開場 17:30 / 開演 18:30



■チケット料金(税込)

VIP パッケージ：50,000円

--------

（特典内容）

・SS席 1枚

・VIP限定 トートバッグ

・ラミネートパス＆ネックストラップ

・ツアーギフト

※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。

※座席構成は都市によって異なります。

--------

SS席：36,000円

S席：20,000円

A席：17,000円

※全席未就学児入場不可



■チケット販売

・ぴあカード抽選先行

受付期間：5月26日(火)16:00～5月31日(日)23:59



・ぴあ最速抽選先行

受付期間：6月1日(月)15:00～6月14日(日)23:59



受付URL：



■ぴあ来日公演特設サイト



■AEGX 来日公演ページ



■お問い合わせ

＠-Information

（営業時間 平日10:00～17:00）

Hans Zimmer（ハンス・ジマー）について

ハンス・ジマーは、映画・テレビ・ゲームなど500を超えるプロジェクトで音楽を手がけ、それらの全世界累計興行収入は300億ドルを超えています。これまでにアカデミー賞(R)を2回、ゴールデングローブ賞(R)を3回、グラミー賞(R)を5回受賞したほか、アメリカン・ミュージック・アワード、エミー賞(R)7回のノミネート、トニー賞(R)ノミネートという栄誉に輝いています。



主な代表作には、『デューン/砂の惑星』『デューン 砂の惑星 PART2』『インターステラー』『トップガン マーヴェリック』『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』『グラディエーター』『シン・レッド・ライン』『恋愛小説家』『レインマン』『ダークナイト』三部作、『インセプション』『テルマ＆ルイーズ』『ラスト サムライ』『それでも夜は明ける』『ブレードランナー 2049』（ベンジャミン・ウォルフィッシュとの共同制作）、『ダンケルク』などがあります。また、デイヴィッド・アッテンボローの『プレヒストリック・プラネット』、HBO MAXの大ヒットシリーズ『ユーフォリア』最終シーズン、そして史上最高興行収入を記録したスポーツ映画『F1』（ジョセフ・コシンスキー監督）の音楽も担当し、同作でゴールデングローブ賞(R)にノミネートされました。今後は、12月18日公開予定のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『デューン』シリーズ第3作の音楽を手がけます。



2025年には、コンサート映画『Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert』が世界各国の映画館で公開されました。本作では、ジマーの代表的な楽曲のライブパフォーマンスに加え、ビリー・アイリッシュ、クリストファー・ノーラン卿、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、フィニアス、ジェリー・ブラッカイマー、ジョニー・マー、ファレル・ウィリアムス、ターニャ・ラポワント、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤといった親交の深いコラボレーターたちとの対談も収録されています。



受賞歴を誇る作曲活動にとどまらず、ジマーはツアーアーティストとしても驚異的な成功を収めています。最近では北米およびヨーロッパでの初の「Hans Zimmer Live」ツアーを成功裏に完了したほか、ドバイの著名なコカ・コーラ・アリーナでの2夜連続公演を含む中東公演や、F1シンガポール・グランプリでのパフォーマンスも実現しています。