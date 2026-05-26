AKB48メンバー「本物の双子コーデ」双子妹とのディズニーショット公開「雰囲気似てる」「最強の双子」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】AKB48の秋山由奈が5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の妹との東京ディズニーシーでのショットを公開し、話題となっている。
【写真】20歳AKBメンバー「リアル双子コーデ素敵」双子妹とのミニスカディズニーショット
秋山は、5月5日に投稿した幼少期の双子ショットを引用し「本物の双子コーデディズニー」と写真を投稿。水色のチェックで大きな耳のカチューシャを付けた秋山と、ピンク色のカチューシャを付けた妹がチェックのボウタイブラウスにグレーのフリルスカートを合わせたお揃いのスタイルを公開している。
この投稿には「双子最高」「お揃いのお洋服可愛いです」「雰囲気似てる」「ゆなちゃんと同じ可愛い子がいるなんて最強の双子」「見分けるのは髪の長さですか？」「仲の良い姉妹で良いね」「リアル双子コーデ素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳AKBメンバー「リアル双子コーデ素敵」双子妹とのミニスカディズニーショット
◆秋山由奈、双子妹とディズニーで双子コーデ披露
秋山は、5月5日に投稿した幼少期の双子ショットを引用し「本物の双子コーデディズニー」と写真を投稿。水色のチェックで大きな耳のカチューシャを付けた秋山と、ピンク色のカチューシャを付けた妹がチェックのボウタイブラウスにグレーのフリルスカートを合わせたお揃いのスタイルを公開している。
◆秋山由奈の投稿に反響
この投稿には「双子最高」「お揃いのお洋服可愛いです」「雰囲気似てる」「ゆなちゃんと同じ可愛い子がいるなんて最強の双子」「見分けるのは髪の長さですか？」「仲の良い姉妹で良いね」「リアル双子コーデ素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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