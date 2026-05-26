「こんなスタイル抜群で」ローラ、美脚際立つ田植えファッションに絶賛の声「いい色に日焼けしてるね」
タレントのローラさんは5月25日、自身のInstagramを更新。新潟県での田植えの様子を公開しました。
【写真】ローラの美脚際立つ田植え姿
ほかには、仲間たちと田植えに励む様子、古民家での食事シーン、新潟の雄大な自然風景の写真なども。さらに「もう、ほんっとうにたのしかった。なんだか子供の遠足のようなきもちになったよ！」と振り返ったローラさん。田植え後に、かき氷や温泉、日本酒なども満喫したようで、「優しくて、面白くて、ピュアなハートをいっぱいシェアしてくれてありがとう」と、仲間への感謝もつづりました。
ファンからは「こんなスタイル抜群で田植えファッションまで格好いい人は見たことない」「手で植えるの大変やけど凄いね」「最高！！」「素敵すぎる」「ホンマに立派！」「いい色に日焼けしてるね」「お疲れ様でした 美味しいお米が出来ますように」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】ローラの美脚際立つ田植え姿
「ホンマに立派！」ローラさんは「今年の田植えが終わったよ〜！みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」とつづり、15枚の写真と1本の動画を載せています。写真の1、2枚目では、体にフィットしている黒いウエアに長靴を合わせたスタイリッシュな作業着姿などを披露。すらりと伸びた美脚が際立っています。
ファンからは「こんなスタイル抜群で田植えファッションまで格好いい人は見たことない」「手で植えるの大変やけど凄いね」「最高！！」「素敵すぎる」「ホンマに立派！」「いい色に日焼けしてるね」「お疲れ様でした 美味しいお米が出来ますように」など、さまざまな声が寄せられています。
2025年には初めての収穫2025年10月12日には「初めてのお米の収穫」とつづり、米の収穫に挑戦する様子を披露したローラさん。黒いへそ出しのウエアに長靴を合わせたコーディネートで、美しい腹筋が際立っています。「人生で忘れられない経験になりました」と振り返り、「2人で1年分くらい食べられる無農薬のコシヒカリが収穫できたよ」と、報告していました。2026年の収穫にも期待が高まりますね。
(文:五六七 八千代)