専用エアロ＆ホイールで個性際立つ

トヨタは2026年5月14日、新型「ランドクルーザーFJ」を発売しました。「ランドクルーザー」をより多くの人に気軽に楽しんでもらいたいという思いから開発された、シリーズ最廉価モデルです。

ランドクルーザーの名にふさわしい高い悪路走破性を備えながら、コンパクトなボディを採用することで優れた機動性も実現しています。

【画像】これがトヨタ「新型ランドクルーザーFJ“モデリスタ仕様”」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

そんな同車には、モデリスタによるカスタマイズパーツも用意されています。一体どのようなものなのでしょうか。

1951年に誕生した、「トヨタ・ジープBJ型」をルーツとするランドクルーザーシリーズは、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」という理念のもと、信頼性・耐久性・悪路走破性を受け継いできました。

圧倒的なオフロード性能と堅牢な作りによって、世界中のオフロードファンや冒険家から高い支持を集めています。

また、過酷な環境でも安心して走行できる信頼性と、時代を超えて愛されるタフなデザインも人気の理由です。

現行ラインナップには、フラッグシップモデルの「300」、ヘビーデューティーモデルの「70」、中核モデルの「250」に加え、今回新たにFJシリーズが加わりました。

ランドクルーザーFJは、本格的な悪路走破性を備えつつ、コンパクトなボディによって高い取り回し性能を実現しています。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm、ホイールベースは2580mmです。

シリーズ最小モデルとなるFJにも、伝統のラダーフレーム構造を採用。ボディサイズに合わせてホイールベースを短縮することで、高い走破性と取り回しの良さを両立しています。

パワートレインには2.7リッター直列4気筒エンジンを搭載し、駆動方式にはパートタイム4WDを採用しています。

グレード展開はガソリン車の「VX」1グレードのみで、価格（消費税込み、以下同）は450万100円です。

さらに、ランドクルーザーFJ向けには、「日常にある非日常を愉しむ、ラギット＆アーバンスタイル」をテーマとした、モデリスタブランドの純正カスタムパーツも設定されています。

エクステリアでは、「MODELLISTAパッケージ」（塗装済み：23万6500円）を用意。フロントバンパーガード、フロントアンダーカバー、リアアンダーカバーの3点セットとなっており、前後をトータルコーディネートすることで、統一感のあるタフなスタイルを演出できます。

オーバーフェンダー（13万2000円）は、金属調塗装とカラード塗装の2種類を設定。塗装済みカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」と「アティチュードブラックマイカ」の2色から選択可能です。

また、「サイドガーニッシュパッケージ」（9万200円）には、フェンダーガーニッシュとサイドモールを含み、サイドビューに力強いラギッド感をプラスします。

マットオリーブ×ポリッシュ仕上げの18インチアルミホイールセット（26万700円）は、標準装着タイヤとの組み合わせに対応しています。

リアスポイラー（6万500円）は、標準装備のルーフレールと調和するツヤありブラック塗装を採用しており、発売は6月中旬を予定しています。

インテリアでは、「インテリアイルミネーションキット」（10万4500円）が注目アイテムです。クリアランスランプと連動して点灯し、昼と夜で異なる雰囲気の車内空間を演出します。

そのほかにも、ひっかき傷を防ぐ「ドアハンドルプロテクター」（6600円）や、車種専用設計の「サンシェード」（2万4200円）など、多彩なアクセサリーが用意されています。

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新型ランドクルーザーFJは、シリーズ最安となる450万100円から販売されています。ランドクルーザーシリーズの中では比較的手の届きやすい価格設定となっているため、その分カスタマイズパーツに費用をかけて、自分好みの1台に仕上げやすいモデルといえそうです。

なお、今回紹介したアクセサリー以外にも、好みに合わせた装備を追加することで、さらに個性的な1台へとカスタマイズすることが可能です。