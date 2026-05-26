【バツイチ息子は、狂ってた…】正気失った息子「クレカよこせ！」恐怖＜第20話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第20話 タダシを化け物にしたのは
【編集部コメント】
タダシさんは結婚も仕事も失ったのはサオリさんのせいだと、本気で思っています。そして「サオリだけが幸せでいていいはずがない」という思考に至ったのでしょう。これが陽子さんが信じていた優秀なタダシさんなのでしょうか……。妹を不幸に陥れるためにクレジットカードを要求してくる狂気の息子。さすがにその姿には、陽子さんも恐怖を感じたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第20話 タダシを化け物にしたのは
【編集部コメント】
タダシさんは結婚も仕事も失ったのはサオリさんのせいだと、本気で思っています。そして「サオリだけが幸せでいていいはずがない」という思考に至ったのでしょう。これが陽子さんが信じていた優秀なタダシさんなのでしょうか……。妹を不幸に陥れるためにクレジットカードを要求してくる狂気の息子。さすがにその姿には、陽子さんも恐怖を感じたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子