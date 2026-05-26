佐々木希、厳しい事務所ルールに1日だけ反抗した過去「警察呼ぶよって言われて」
【モデルプレス＝2026/05/26】女優の佐々木希が5月23日放送のTBS系「人生最高レストラン」（毎週土曜23時30分〜）に出演。デビュー当時の厳しい事務所ルールや、唯一反抗した過去について語った。
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佐々木は、地元・秋田の雑貨屋でアルバイトをしていた16歳の頃にスカウトされたことをきっかけに、18歳で上京しモデルデビュー。当時について「楽しいっていうのと、私はそんなに前に出るタイプじゃないのになって思うのと。思っている間にページの数も増えていって」と戸惑いがあったと語り「そうすると仕事する時間が増えて。プライベートがなくなったりとか」と多忙な日々を振り返った。
番組で、当時の事務所には「20歳まで恋愛禁止」「18歳の時の門限は夜9時、19歳の時の門限は夜10時」「帰宅したら事務所に報告」という厳しいルールがあったことが紹介されると、佐々木は「意外と他のモデルさんとかは全然門限なかったんですよ。うちの事務所の先輩も門限なかったから、たぶん私が相当何かやらかすんじゃないかって…」と苦笑い。そんな中「1日だけ、連絡も絶対にとらないって反抗してやった日があって」と告白し「すごい縛られすぎて。頑張って育てようとしてくれてる気持ちもわかるんですけど、反抗したくなっちゃって」と心境を明かした。
結局「電話も出なかったら、メールで警察呼ぶよって言われて。やばいってなって連絡返したんですけど」と回顧。さらに、20歳で恋愛が解禁された際には、事務所から「これから恋愛禁止じゃなくなるけど、わかってるよね？」と念を押されたことも明かし「ちゃんと報告と。責任。ファンの方々もいらっしゃるよという」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆佐々木希、モデルデビューした18歳当時の心境
佐々木は、地元・秋田の雑貨屋でアルバイトをしていた16歳の頃にスカウトされたことをきっかけに、18歳で上京しモデルデビュー。当時について「楽しいっていうのと、私はそんなに前に出るタイプじゃないのになって思うのと。思っている間にページの数も増えていって」と戸惑いがあったと語り「そうすると仕事する時間が増えて。プライベートがなくなったりとか」と多忙な日々を振り返った。
◆佐々木希、事務所に反抗した過去明かす
番組で、当時の事務所には「20歳まで恋愛禁止」「18歳の時の門限は夜9時、19歳の時の門限は夜10時」「帰宅したら事務所に報告」という厳しいルールがあったことが紹介されると、佐々木は「意外と他のモデルさんとかは全然門限なかったんですよ。うちの事務所の先輩も門限なかったから、たぶん私が相当何かやらかすんじゃないかって…」と苦笑い。そんな中「1日だけ、連絡も絶対にとらないって反抗してやった日があって」と告白し「すごい縛られすぎて。頑張って育てようとしてくれてる気持ちもわかるんですけど、反抗したくなっちゃって」と心境を明かした。
結局「電話も出なかったら、メールで警察呼ぶよって言われて。やばいってなって連絡返したんですけど」と回顧。さらに、20歳で恋愛が解禁された際には、事務所から「これから恋愛禁止じゃなくなるけど、わかってるよね？」と念を押されたことも明かし「ちゃんと報告と。責任。ファンの方々もいらっしゃるよという」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
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