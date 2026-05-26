『ふしぎの国のアリス』×「Maison de FLEUR」コラボに新作！ アリスの洋服をイメージしたバッグなど7型用意
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、6月5日（金）から、Disney Collection『ふしぎの国のアリス』の新作を、全国の店舗および公式WEBストアで発売する。
【写真】おそろいの「ポーチ」もかわいい！ 新作コレクション一覧
■公開75周年を記念したデザイン
今回『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念して発売されるのは、アリスをイメージしたホワイトやブルー、ブラックを取り入れ、物語の世界観を存分に表現したアイテム全7型。
注目商品は、アリスの洋服をイメージした「レースリボントートバッグ」と「レースリボンポーチ」。ブルーとホワイトを基調に、フリルやレース、ブラックのリボンをあしらい、ブランドならではの愛らしいデザインに仕上げている。
また、作品に登場する個性豊かなキャラクターやモチーフをリボンと組み合わせた「リボンプリントスクエアトート」や、リボン型のハンドルを採用し物語の世界観を細部にまで落とし込んだ「リボン2Wayショルダーバッグ」がそろう。
さらに、手持ちアイテムにプラスしやすい雑貨も用意。映画の印象的なシーンをプリントした「スカーフ」に加え、大きなリボンが映える「リボンバレッタ」や、合皮パーツと鍵モチーフを組み合わせた「リボンキーリング」が展開される。
【写真】おそろいの「ポーチ」もかわいい！ 新作コレクション一覧
■公開75周年を記念したデザイン
今回『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念して発売されるのは、アリスをイメージしたホワイトやブルー、ブラックを取り入れ、物語の世界観を存分に表現したアイテム全7型。
また、作品に登場する個性豊かなキャラクターやモチーフをリボンと組み合わせた「リボンプリントスクエアトート」や、リボン型のハンドルを採用し物語の世界観を細部にまで落とし込んだ「リボン2Wayショルダーバッグ」がそろう。
さらに、手持ちアイテムにプラスしやすい雑貨も用意。映画の印象的なシーンをプリントした「スカーフ」に加え、大きなリボンが映える「リボンバレッタ」や、合皮パーツと鍵モチーフを組み合わせた「リボンキーリング」が展開される。