入場無料、謎解きで皿の中身が変わる！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます謎解きで盛りが変わるカレーや、ギャルカスタム麺、マナリス監修の牛丼など個性派9屋台が出店、脳汁スタンドでは4種のコラボドリンクも提供されます約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO(TRF)らが出演します 脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます謎解きで盛りが変わるカレーや、ギャルカスタム麺、マナリス監修の牛丼など個性派9屋台が出店、脳汁スタンドでは4種のコラボドリンクも提供されます約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO(TRF)らが出演します

脳汁があふれる体験型フードフェスが、今年も秋葉原に出現します。

マルハン東日本が主催する『脳汁横丁2026』は、「奉脳祭」をコンセプトに掲げ、クリエイターとコラボした屋台フード・ドリンク・ライブステージを3日間にわたって展開するイベントです。

入場は無料で、2026年5月29日(金)から31日(日)まで「ベルサール秋葉原」にて開催されます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁横丁2026開催日：2026年5月29日(金)〜5月31日(日)会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com

「ヲトナ基地プロジェクト」第6弾として開催される本イベントは、光と音に包まれた祝祭空間で脳汁テーマのコンテンツを体験できるフードフェスです。

9つの「脳汁屋台」、ガソリンスタンド型の給油機筐体からドリンクを注ぐ「脳汁スタンド」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」という3つのゾーンで構成されています。

各屋台は「飲食にとどまらない体験」を軸に設計されており、謎解きの成否でメニュー内容が変わる仕掛けや、リアルタイム集計ランキング、来場者参加型のゲームなど、食べること以上の脳汁体験が随所に組み込まれています。

脳汁屋台--クリエイターコラボの5店舗

多彩なジャンルのクリエイターとコラボレーションした9つの「脳汁屋台」が出店します。

今回公開された第2弾の5店舗は、飲食体験にゲーム・比較・インタラクションの要素を掛け合わせた構成で、それぞれ独自のコンセプト空間を形成します。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





バイブス爆アゲ麺





コラボ：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）

ギャルマインドを世界に発信するCGOドットコムとのコラボ屋台で、ピンク色の拉麺を好みのトッピングで自由にカスタムできる「バイブス爆アゲ麺」と、好きなカラーを組み合わせてMY DNAを生成する「GAL DNA DRINK」が提供されます。

鮮やかなピンクのスープに彩り豊かなトッピングが盛られた一杯で、食べながら選ぶプロセス自体がギャル式コミュニケーション体験として設計されています。

ミステリーカレー マシマシ





ミステリーカレー





コラボ：揺蕩う脳髄（『好奇心ブティック』）ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）

謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボ屋台で、注文後に制限時間内の謎解きに挑戦する仕組みです。

「ミステリーカレー」は解答数に応じてあいがけカレーや豪華な具材へと進化し、謎が解けなければ白米のみという結末になります。

「ミステリードリンク」もラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーなどが解放される仕組みで、脳アイスのトッピング追加も謎解き成功が条件となっています。

トミーの徹底比較ベーカリー





トミーの徹底比較カレーパンセット（4種類）





コラボ：トミー（水溜りボンド）カレーパン・ビーフシチューパン・ミートソースパン・ハヤシパン：各300円（税込）徹底比較カレーパンセット（4種類）：1,000円（税込）マンゴー・ストロベリー・バナナ・レモンラッシー：各500円（税込）

YouTubeチャンネル登録者数400万人超えの水溜りボンド・トミーが手がける体験型屋台で、「カレーパンにカレー以外の具が最適解では？」という問いをテーマに設計されています。

カレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシの4種を実際に食べ比べられるセット（1,000円）が用意され、来場者が食べたメニューに点数をつけてリアルタイムで集計する「みんなの徹底比較ランキング」も展開されます。

まなりす家 脳汁横丁本店





牛缶(まなりす家 脳汁横丁本店)





コラボ：マナリス（2,000日連食記録達成・テレビ朝日「激レアさんを連れてきた。」出演）レインボーチー牛：1,000円／トロピカル牛：900円／牛缶：700円／無課金牛：500円（いずれも税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）、数量限定ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）、数量限定

某牛丼チェーン店に2,000日連食したマナリスが監修する脳汁系牛丼屋台です。

カラフルなチーズをのせた「レインボーチー牛」、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」、缶詰スタイルで提供される「牛缶」など、見た目から既成概念を覆すラインナップが揃います。

会場には大量の牛丼の箱を積み上げた「牛丼ウォール」が出現し、牛丼を片手にウォールを背景にした「壁丼」体験や、牛丼の数を数えるゲームも予定されています。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





ヤキ入れメンチカツドッグ





コラボ：メンチニキ（Xフォロワー17万人）メンチニキのメンチカツ：400円／伸び悩むチーズメンチ：500円／ヤキ入れメンチカツドッグ：600円／つけアガるポテトフライ：500円（いずれも税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円／何見てんだ！コーラ・旨ソーダ：各500円（税込）

Xを中心にフォロワー17万人を持つメンチニキがメンチをテーマに開校した学園屋台です。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」を注文した来場者はその場で「メンチ切り体験」に参加でき、3日間でメンチ1,000人切り達成を目指す企画が展開されます。

時間帯によってメンチニキ本人が登場するほか、メンチネキも登場する場合があります。

脳汁スタンド--ガソリンスタンド型のドリンクゾーン





ガソリンスタンドの給油機を模した筐体の4面にガン型ドリンク供給口を設置した「脳汁スタンド」が再登場します。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクがノズルから注がれる仕掛けで、脳のオブジェが美しくライトアップされた非日常的な空間を形成します。

今回は4人の新たなコラボクリエイターとの共同開発ドリンクが提供されます。

ダチョウになる魔剤？





コラボ：琴吹ゆず（RiNCENT♯）価格：777円（税込）

ダチョウのモノマネでInstagram総再生回数1.7億回を突破したRENT♯の琴吹ゆずとのコラボドリンクです。

ダチョウの卵を模した専用ボトルの中に、草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料×ブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが封入されています。

カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかに香る本格的な味わいに仕上げられています。

明瞭相談





コラボ：タンサンあさと（京都のボードゲーム制作会社TANSAN代表取締役）価格：777円（税込）

グッドデザイン賞ベスト100を受賞したボードゲーム制作会社TANSANのタンサンあさととのコラボドリンクで、メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを加えたミステリアスな一杯です。

雲のような綿あめをゆっくり溶かしていくとドリンクの色が変化し、五色のいずれかとして「天の啓示」が現れる体験型の構成になっています。

気づいちゃったコーラ





コラボ：デッカチャン（芸人・DJパフォーマー）価格：555円（税込）

「エンタの神様」でお馴染みの芸人・デッカチャンが手がける、コーラの意外なアレンジを追求したドリンクです。

隠し味が何かは飲んでからのお楽しみとなっており、正解した来場者には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

スウィー水(ナタデココ入り)





コラボ：山下メロ（平成文化研究家・著書『平成レトロ博覧会』他）価格：999円（税込）

平成文化研究家の山下メロとのコラボで、スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げた懐かし系ドリンクです。

容器には紙パック風のデザインが施されており、平成の空気感がビジュアルと味の両面から体験できる一杯となっています。

提灯マッピングステージ--DJ・アーティストのライブパフォーマンス





会場の奥に構えられた「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯が集合して巨大スクリーンを形成し、映像を投影する演出で幻想的な空間を作り出します。

5月30日(土)と31日(日)の2日間にわたり、DJ・アーティストによるパフォーマンスが展開されます。

5月30日(土)には、TRFのリーダーであるDJ KOO(TRF)、盆踊りとDJを融合させた企画で話題のDJ Celly、トリリンガルMCのKaori Gonzalez (MC GONZA)、DJデッカチャン、ヲタ芸グループのゼロから打ち師始めます。

、仏教の世界観をテクノロジーで表現するサイバー南無南無が出演します。

5月31日(日)には、m-floを結成し国内外のアーティストのプロデュースも手がける☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)や、エレキコミックのDJやついいちろうらが出演予定です。

入場無料で3日間にわたって開催される『脳汁横丁2026』は、謎解きで提供内容が変わるカレー（1,500円）、2,000日連食記録を持つマナリス監修の牛丼（500円〜3,333円）、平成レトロな紙パック風デザインのドリンク（999円）など、食べることとエンターテイメントが分かちがたく結びついたコンテンツを9屋台・4種のスタンドドリンクで体験できます。

☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO(TRF)らの出演とともに、約150個の提灯が作り出す映像空間が、5月29日から31日の3日間、秋葉原に脳汁体験の祝祭を出現させます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『脳汁横丁2026』の開催場所と開催時間はどこで確認できますか？

A. 会場はベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）で、開催日は2026年5月29日(金)〜31日(日)です。

詳細な開場・終了時刻は公式サイト（noujiruyokocho.com）に掲載されます。

Q. 「ミステリーカレー マシマシ」で謎が解けなかった場合、どうなりますか？

A. 制限時間内に謎解きに失敗した場合、「ミステリーカレー」は白米のみの提供となり、「ミステリードリンク」はただの水になります。

解答数に応じてあいがけカレーや豪華な具材、ラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーなどのドリンクが段階的に解放される仕組みです。

Q. 「脳汁スタンド」のドリンクはアルコールを含むものがありますか？

A. 「ダチョウになる魔剤？」はカルダモンリキュールが使用されているアルコール入りドリンクです。

「まなりす家 脳汁横丁本店」の「おぎゃりんごソーダ」にもアルコール入り（800円）とノンアルコール（700円）の2種類が用意されています。

各屋台のアルコール有無の詳細は公式サイトに掲載されます。

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