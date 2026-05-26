記事のポイント【オウンドメディアの再定義】AIがさまざまな情報をまとめ、ユーザーに最適な答えを提案する時代になった。そのため、メディアはAIが参照する「知識の蓄積装置」としての役割がこれまで以上に重要になっている。【ヘッドレス・コンテンツの時代】今では、人間がブラウザで読む前にAIが内容を理解して再構成する「ヘッドレス・コンテンツ」への変化が進んでいる。これにより、PV（ページビュー）ではなく「AIにどれだけ参照されるか」が新しい評価基準となりつつある。【「FDC（前線展開型コンテンツ）」の登場】ユーザーが実際に迷い、判断する現場で、意思決定を直接サポートする、あるいは代行する新しいコミュニケーションの形が「FDC」である。

テクノロジーの急速な進化に伴い、企業のマーケティングコミュニケーションやオウンドメディアは、かつてないパラダイムシフトの渦中にある。ユーザーが自ら検索し、複数の記事を比較検討するプロセスは過去のものとなりつつあり、今やAIが統合・要約した「最適解」を直接受け取る時代が到来しているからだ。この変化は、オウンドメディアの評価軸が「PV（ページビュー）」から「AIにどれだけ参照されるか」へと移行することを意味する。メディアは人間に「読ませるもの」から、AIに解釈・再構成されるための「知識の蓄積装置（ヘッドレス・コンテンツ）」へとその役割を激変させているのだ。では、この激変期において、企業は顧客の意思決定の現場（前線）でいかにして価値を提供し、信頼を勝ち取るべきなのか。本稿では、株式会社インフォバーンの小林弘人氏が、データ分析企業パランティア社のモデルに着想を得た新たな生存戦略「FDC（Frontline Decision Content：前線展開型コンテンツ）」を提唱。コンテンツを単なる「読み物」から、ユーザーの課題を解決する「使われるインフラ」へと再定義する、AI時代の新しいメディアのあり方を前後編で解き明かす。

◆ ◆ ◆

検索から「推薦」へ。オウンドメディアが担う新たな役割

現場で顧客の意思決定を支援する新たな生存戦略「FDC」

コンテンツの再定義。ストック型から「使われる」インフラへ

いま、企業のコンテンツやコミュニケーションのあり方は、これまでとは異なる意味をもち始めている。理由はシンプルだ。私たちはもはや検索結果を「読む」のではなく、AIに「推薦される」時代を生きているからである。もはや、ユーザーは自身のみで記事を比較して判断しているわけではない。AIが複数の情報を統合し、「この選択が最適です」と提示する。その背後で参照されているのが、企業のコンテンツであり、そこに含まれる知識の構造や信頼性である。この意味で、ウェブサイトを媒介としたオウンドメディアの重要性はむしろ増している。ただし、それは従来のような「読ませるメディア」としてではない。AIにとって解釈可能で、信頼に足る知識を蓄積する「装置」としての役割だ。いわばオウンドメディアは、「ヘッドレス・コンテンツ（※1）」へと変化している。人間がブラウザで読む前に、AIが取得し、解釈し、再構成する。そこでは、構造化された情報、再利用可能な知見、曖昧さの少ないロジックが重要になる。さらに、ソーシャルメディア上のコンテンツは、AIが丸めにくい領域として残る。これは人間の感情や関係性に直接働きかける装置として、引き続き重要である。ただし、その効果は企業によって大きく分かれる点には注意が必要だ。以上のように、オウンドメディアは企業ブランドを支える「後方支援」としての重要性を増している。その評価軸も変わりつつある。PVではなく、「AIにどれだけ参照されるか」が問われる時代だ。（※1：特定のウェブサイトの表示形式に依存せず、内容となるデータ（情報や知識）が独立している状態。これは、人間が「ページを開いて読む」よりも前に、AIがその内容だけを取り出して活用できる情報の在り方を指す。）ここでひとつ問いが残る。では、ユーザーが実際に迷い、判断を下す「前線」において、企業は何をすべきなのか。この問いに対するひとつの答えとして、、私はFDC（Frontline Decision Content）によるコミュニケーションを提案したい。FDCを直訳すれば、「前線展開型コンテンツ」だ。この発想は、データ分析企業パランティア社の「FDSE（Forward Deployed Software Engineer）モデル」＝「前線展開型ソフトウェア・エンジニアリング（※2）」に着想を得ている。顧客の現場に入り込み、その場で課題を見つけ、解決し続けるというアプローチだ。FDCとは、情報を提供するのではなく、意思決定そのものを支援、あるいは代行するコミュニケーションである。ユーザーが「どうしようか」と迷う瞬間に入り込み、その場で最適解を提示する。読む前に結論が出る、そうした設計を目指す。たとえば食品メーカーの場合。これまでは「自社の調味料を使った美味しそうなレシピ記事」を読ませるのが広報の仕事だった。しかしFDCでは、ユーザーの冷蔵庫にある「余り物の野菜」という現実的な困りごとに対し、メーカーが長年において蓄えた知識、あるいは他社に対してアドバンテージとなるデータ等をAIを通じて的確に提案する。その結果、ユーザーの頭の中には「美味しそうだな」という感想だけでなく、「よし、今夜はこれを作ろう！」という決断のみではなく、「このメーカーはこういうところにこだわっていたのか！」という新たな認知と信頼が生まれる。ここで、足りない調味料を買い足す行動は、広告による誘導ではない。あくまで自分自身のために最適な答え（献立）を完成させるための後押しと同時に、なぜそのメーカーの製品でなければならないのかという説得となる。このように前線展開型コンテンツは、B2Cであれば消費者の体験における前線において購買を決める直前に「決断を後押しするスイッチ」として、B2Bであれば顧客の現場において同様の効果を発揮すべく設計するのが理想的だ。単に「読み物」として遠くに置き、来るタイミングで思い出してもらうものではない。データをユーザーの体験に織り込み、活用してもらう。この考え方こそ、AI時代におけるオウンドメディアが目指すべき新しい形である。このとき重要になるのは、断片的な情報ではなく、構造化された知識だ。情報はもはや武器ではない。エビデンス（情報を実証するデータ）こそ、新たな武器である。ブランドのこだわりや製造プロセス、データや検証結果を、AIが理解できる形で提示する必要がある。だからこそ、従来の曖昧な表現では不十分になる。「環境に優しい」といった言葉も、その根拠とプロセスが問われる。実際、EUではグリーン・クレーム指令（※3）により、その裏付けが求められている。（※2：顧客の意思決定が行われる現場（前線）にエンジニアを直接送り込み、直接課題を発見・解決するためのシステムを構築する手法。）（※3：EUが採択した、企業の環境主張（エコラベルや「環境に優しい」といった表現）に科学的根拠を義務付ける規制。曖昧な表現で消費者を誤認させる「グリーンウォッシュ」を排除し、情報に透明性と裏付けを求めるもの。）従来のメディアが「読ませるもの」だったとすれば、FDCは「使わせるもの」である。ここではコンテンツは目的ではない。意思決定を実行するための部品となる。メディアは記事の集合ではなく、機能として立ち上がる。FDC型メディアにおいて重要なのは、企業がもつ「ユーザーに決断してもらうための中身」だ。どのような基準で選び、どのようなロジックで最適解を導くのか。その構造を外部化し、実行可能な形で提供することが求められる。AIは文章やビジュアルを生成する。しかし、意思決定のプロセスそのものをもっているわけではない。だからこそ、企業の競争力は「何を書くか・見せるか」ではなく、「どうユーザーの課題を解くか」に移っていく。この「ユーザーの問題を解く」という行為は、新しいコンテクスト（文脈）を提示する可能性が高いのだ。

◆ ◆ ◆

前編では、AI時代におけるメディアの役割が、読者の興味を引く「読み物」から、AIの推論を支える「知識基盤」へと移り変わっている現状を整理した。これまでメディアが提供してきた「ストーリー」や「体験」が不要になるわけではない。ただし、その前段階で重要となる「ユーザーの日常的な課題解決」の場面において、企業が持つデータや証拠が「部品」として活かされていないことが、現代のメディアが直面する大きな課題である。情報は遠くから一方的に発信するものではなく、ユーザーが意思決定をする瞬間に寄り添い、判断を助けるガイドへと変わっていく必要がある。後編では、このFDCをどのように具体的に設計し、どのようなチームで実装すべきかについて解説する。あわせて、これまでの編集部の定義をアップデートする、より実践的な組織戦略に踏み込んでいく。文／小林弘人（株式会社インフォバーン 代表取締役会長兼社長、CVO[Chief Visionary Officer]、共同創業者）※本記事は 株式会社インフォバーンコーポレートサイトで公開されたブログ記事 の転載です。