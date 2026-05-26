【まっぴーちゅう！】特別動画公開！ ファッションアイテムや雑貨も目白押し
SNSショートアニメ「まっぴーちゅう！」にて、アーケードゲーム「マッピー」の稼働開始日である5月25日に誕生日を迎えたマッピーのお祝いする特別動画が公開。ファッションアイテムや雑貨も登場した。
＞＞＞マッピーのアパレルや雑貨をチェック！（写真7点）
『まっぴーちゅう！』は、1983年にアーケードで稼働を開始した『マッピー』をアレンジし、TikTok、YouTubeにて各話30秒ほどで展開しているショートアニメシリーズ。 ”超平和” なのに大小様々な事件が発生する港町カンニャイを舞台に、 ねずみの警察官マッピーが、持ち前の強すぎる正義感を武器にドタバタ奮闘している様子を毎週お届けしている。
このたび公開された動画では、いつものカンニャイ町の仲間たちに加え、パックマンやどんちゃんといったバンダイナムコエンターテインメントの人気キャラクターたちもマッピーの誕生日会に参加。マッピータワーの形をしたケーキを囲み、賑やかに過ごす様子が描かれている。はたして、この楽しい誕生日会に何かが起こるのか……！？ ぜひ動画でご確認を。
そして誕生日をお祝いするように、たくさんのアイテムが登場。
「LIFESTYLE MART」では「クスっと」笑えるデザインのアパレル商品が登場。ゼネラルステッカーからは『まっぴーちゅう！』のステッカーが登場。caseplayからは、『まっぴーちゅう！』デザインのスマートフォンケースが登場。
さらに『まっぴーちゅう！』の個性豊かなキャラクターたちがデザインされたLINEスタンプも発売中だ。
ぜひこの機会にマッピーに注目してみては。
まっぴーちゅう！（TM）& （C）Bandai Namco Entertainment Inc.
＞＞＞マッピーのアパレルや雑貨をチェック！（写真7点）
『まっぴーちゅう！』は、1983年にアーケードで稼働を開始した『マッピー』をアレンジし、TikTok、YouTubeにて各話30秒ほどで展開しているショートアニメシリーズ。 ”超平和” なのに大小様々な事件が発生する港町カンニャイを舞台に、 ねずみの警察官マッピーが、持ち前の強すぎる正義感を武器にドタバタ奮闘している様子を毎週お届けしている。
そして誕生日をお祝いするように、たくさんのアイテムが登場。
「LIFESTYLE MART」では「クスっと」笑えるデザインのアパレル商品が登場。ゼネラルステッカーからは『まっぴーちゅう！』のステッカーが登場。caseplayからは、『まっぴーちゅう！』デザインのスマートフォンケースが登場。
さらに『まっぴーちゅう！』の個性豊かなキャラクターたちがデザインされたLINEスタンプも発売中だ。
ぜひこの機会にマッピーに注目してみては。
まっぴーちゅう！（TM）& （C）Bandai Namco Entertainment Inc.
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