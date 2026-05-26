日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月26日（火）は、新たな試みとなるロケ企画「100年愛され名店探し」を放送。芸能界きっての仲良しコンビである佐藤栞里と瀬戸朝香が、歴史と活気あふれる千葉県成田市へ繰り出す。

1000年を超える歴史を持つ成田山新勝寺の地で、地元の人々に50年、100年と愛され続ける「本物の名店」を探し出し、その魅力を再発見していくというミッション。ロケの舞台となる成田山新勝寺の参道では、江戸時代から続く情緒ある街並みの中、数々の驚きの出合いが待ち受けていた。創業約250年の江戸中期からの歴史を誇る漬物店「川村佐平治商店」や、日本で初めて栗羊羹を製造したといわれる「なごみの米屋」など、成田ならではの圧倒的な歴史を持つ名店が次々と登場。1日1000匹近くを捌くこともあるという超人気うなぎ店「川豊本店」では、職人技が光るふっくらとした「上うな重」に、食通の二人も思わず言葉を失う場面も。

単なるグルメ紹介に留まらないのがこのコンビの見どころ。佐藤が人生初の「いなごの佃煮」に絶叫しながら挑戦したり、瀬戸が意外なプライベート「今ハマってること」を明かしたりと、親友同士だからこそ見せられる素の表情が随所に登場。成田山新勝寺のパワースポットである「雄飛の滝」で運気を注入した二人は、果たして無事にミッションをクリアできたのか？新旧の魅力が融合する成田の最新スポットから、歴史に裏打ちされた至高の逸品まで、見どころ満載の内容でお届けする。

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