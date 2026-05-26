エレコムは5月下旬に、手のひらサイズに折りたためるノートPCスタンド「PCA-LTSCASSV」を発売した。価格は3980円。

●高さ・角度調整も可能 タブレットにも使える



新製品は、コンパクトに折りたたむことができ、約135gの軽量設計を採用した持ち運びに便利なノートPCスタンド。



高さ・角度が6段階調整でき、対応サイズは15.6インチまで。タブレットスタンドとしても機能する。



本体には、堅牢なアルミ合金を採用。熱伝導性が高く、底面をふさがない構造で放熱効果にも優れている。機器接触部にはシリコンゴム、底部にはゴム脚を設け、滑りにくく、キズも防止できる。



このほか、持ち運びに便利な収納ケースが付属する。