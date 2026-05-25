「秩父宮妃記念杯・Ｇ２」（２５日、びわこ）

３号艇の中村日向（２７）＝香川・１２２期・Ａ１＝が、３コースから豪快にまくってＧ２初優勝を飾った。２０２３年のＧ１・四国地区選手権（鳴門）以来の特別タイトルを奪取した。通算では１２回目の優勝。大会連覇が懸かっていた１号艇の岩瀬裕亮（愛知）は２着に敗れた。なお、５号艇の竹井貴史（福岡）はコンマ０２オーバーのフライング（Ｆ）に散った。

連覇が懸かっていた１号艇の岩瀬が断然ムードという下馬評を覆し、中村が豪快なまくりを決めた。

スリットでは５号艇の竹井がＦに散ったが、他５艇も０台の速いＳ合戦。インの岩瀬もコンマ０２としっかりＳを踏み込んだが、３コースからコンマ０５の中村が豪快なまくりで沈めた。「Ｓは気持ち悪かったが入っていると思って、強い気持ちで行かしてもらった。気持ちだけでターンをした。うれしいです」と会心の一撃で優勝をもぎ取った。

レース前に「もう一丁いけると思った調整がはまった。展示も色が付いていたし自信を持って行った」と直前での調整でさらに上積みに成功し、万全の状態でファイナルに挑んだ。「通過点にしたいと思っていたが、タイトルが取れて良かった」とＧ２のタイトルとともに、来年のＳＧ・ボートレースクラシック（２０２７年３月２３〜２８日・からつ）の権利獲得に最高の笑顔で喜んだ。

これでＧ２以上では、２回目のタイトル奪取。「まだまだ未熟ですがＳＧ、Ｇ１の舞台で勝てるように日々準備をしていくので応援してください」とさらなる飛躍を誓った。