チャンスの時間…千鳥・大悟がサインを求められたまさかの場所とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#363を５月24日（日）に無料放送した。
５月24日（日）放送の#363では、東京のバラエティで活躍したい上京芸人たちが、いまや東京芸人の顔とも言えるウエストランド・井口浩之と協力ゲームにチャレンジする新企画「井口・ザ・セッション with 上京芸人」をお届け。
企画には、この春上京したばかりのカベポスター、ダブルヒガシ、セルライトスパが参加し、アシスタントとしてオダウエダも登場。冒頭では“大阪芸人嫌い”を公言する井口が「全然セッションしたくない」「価値観が絶対違う」と開始早々から拒絶反応を見せる。そんななか行われた協力ゲーム「風船ぶっちゃけ暗記ゲーム」では、「できたら関わりたくない芸人」というお題で、上京芸人たちが「スーパーマラドーナ・武智」「長原成樹」「ギャロップ」など実名を次々とぶっちゃけていく展開に。最後に風船が回ってきた井口は、カベポスター・浜田順平が挙げた「茜250cc・小泉」という名前が分からずパニックになり、「茜250ccって誰なんだよ！」と叫びながら風船を爆発させてしまう。
さらに、「売れたら住みたい街」というお題では、上京芸人たちが「住道矢田」「関目高殿」「放出」など大阪ローカルな地名の猛攻を仕掛け、井口は再び「何言ってんのかわかんないよ！」と大パニックに陥り大失敗。その後、上京芸人たちがそれぞれの街の情報を語る場面では、ダブルヒガシ・大東翔生が「関目高殿はチェ・ホンマンがおるんですよ」「パチンコ屋で、牙狼をデータの目線で打ってた」と驚きの目撃情報を明かし、千鳥の爆笑を誘った。また、セルライトスパ・大須賀健剛が谷町九丁目のラブホテルについて「うまい棒食べ放題です」と語ると、大悟も「ラブホテルのおばちゃんがちゃんとワシに『サインして』って言ってきよるからな」とサインを求められた経験を明かし、井口が「ダメでしょ」と突っ込むなどスタジオは笑いに包まれた。
そして最終ゲーム「神輿でパン食いチャレンジ」では、上京芸人が担ぐ神輿に井口が乗り込みますが、激しい揺れで全くパンに届かず。見かねたオダウエダ・植田紫帆が「私がやりますわ！」と神輿に乗り込むカオス状態に発展。最終的に井口が「何これ」「本当に嫌だ」と最後まで嘆き続ける結末に。
番組ではさらに、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。今回は「どんな人が合うのか」「どういう出会いがあるのか知りたい」と嘆く井口の恋愛運を占った。
さらに終盤では、ノブの「大悟が今度カンヌ国際映画祭に行くんですけど、映画、カンヌが成功するかどうかを見てください」という提案で、大悟主演映画の成功も占うことに。リンダカラー∞・Denも「カンヌだよ！？」とプレッシャーがかかる中、りなぴっぴが引いたカードから「風に飛ばされちゃう？」という衝撃の鑑定結果が飛び出す。「映画のフィルムがカンヌの風に飛ばされて？」と爆笑する大悟は、「カンヌ史上初じゃないですか？」「テープは縛りつけてた方がいいかも」とまさかのオチにツッコミ。そんな本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
５月24日（日）放送の#363では、東京のバラエティで活躍したい上京芸人たちが、いまや東京芸人の顔とも言えるウエストランド・井口浩之と協力ゲームにチャレンジする新企画「井口・ザ・セッション with 上京芸人」をお届け。
さらに、「売れたら住みたい街」というお題では、上京芸人たちが「住道矢田」「関目高殿」「放出」など大阪ローカルな地名の猛攻を仕掛け、井口は再び「何言ってんのかわかんないよ！」と大パニックに陥り大失敗。その後、上京芸人たちがそれぞれの街の情報を語る場面では、ダブルヒガシ・大東翔生が「関目高殿はチェ・ホンマンがおるんですよ」「パチンコ屋で、牙狼をデータの目線で打ってた」と驚きの目撃情報を明かし、千鳥の爆笑を誘った。また、セルライトスパ・大須賀健剛が谷町九丁目のラブホテルについて「うまい棒食べ放題です」と語ると、大悟も「ラブホテルのおばちゃんがちゃんとワシに『サインして』って言ってきよるからな」とサインを求められた経験を明かし、井口が「ダメでしょ」と突っ込むなどスタジオは笑いに包まれた。
そして最終ゲーム「神輿でパン食いチャレンジ」では、上京芸人が担ぐ神輿に井口が乗り込みますが、激しい揺れで全くパンに届かず。見かねたオダウエダ・植田紫帆が「私がやりますわ！」と神輿に乗り込むカオス状態に発展。最終的に井口が「何これ」「本当に嫌だ」と最後まで嘆き続ける結末に。
番組ではさらに、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。今回は「どんな人が合うのか」「どういう出会いがあるのか知りたい」と嘆く井口の恋愛運を占った。
さらに終盤では、ノブの「大悟が今度カンヌ国際映画祭に行くんですけど、映画、カンヌが成功するかどうかを見てください」という提案で、大悟主演映画の成功も占うことに。リンダカラー∞・Denも「カンヌだよ！？」とプレッシャーがかかる中、りなぴっぴが引いたカードから「風に飛ばされちゃう？」という衝撃の鑑定結果が飛び出す。「映画のフィルムがカンヌの風に飛ばされて？」と爆笑する大悟は、「カンヌ史上初じゃないですか？」「テープは縛りつけてた方がいいかも」とまさかのオチにツッコミ。そんな本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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