宇都宮市制１３０周年・開設７７周年記念競輪「Ｇ３・第２回レジェンド神山雄一郎カップ」が３０日から６月２日まで、栃木県の宇都宮競輪場で開催される。このＰＲのため、宇都宮市経済部公営事業所の荒木義行所長ら関係者が２５日、同競輪場の公式コスプレーヤー『らいりんガール』のメンバー・ゆかりんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

２０２４年末に現役を引退するまで、数々の偉業を成し遂げた栃木県が誇る“レジェンド”神山雄一郎氏（現日本競輪選手養成所所長）の功績をたたえるべく昨年からレース名を変更。荒木所長は「宇都宮競輪のブランド力向上を、という部分もあります」と意気込む。

ゆかりんの注目選手は地元エースの真杉匠（栃木）。第１回大会の昨年は準決で１位入線も失格に終わり「無念の結果だったと思います。タテにもヨコにも動けますし、今年はぜひ優勝してほしいです」とうなずいた。

節間は神山所長が３１日〜６月２日の３日間にわたってトークショーを行うほか、３１日の４Ｒ発売中には９車立てでエキシビションレースを実施。また最終日には表彰式のプレゼンターを務めるなど、大会の盛り上げに八面六臂（ろっぴ）の働きが予定されている。

他にも地元名物であるギョーザの実演販売が毎日行われるなど、ファンサービスは盛りだくさん。栃木県出身のＵ字工事によるお笑いライブ（６月２日）も楽しみだ。売り上げは６０億円、入場人員は延べ１万３０００人に目標を設定している。