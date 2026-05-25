ビール好きの7割が翌日の仕事を意識！仕事と飲酒の新たな両立術とは
歓迎会や懇親会など、職場のコミュニケーションが増える季節。一方で、働く人たちは「飲みたいが、翌日の仕事を考えると飲めない」というジレンマを抱えているようだ。アサヒビールが実施した「お酒と仕事の両立に関する調査」では、働くビール好きの7割以上が翌日の仕事や予定を理由に飲酒を控えている実態が判明した。仕事とお酒をどう両立するか。現代のビジネスパーソンが抱える課題と、新たな選択肢を探った。
■働くビール好きの約7割、「次の日の仕事」を理由に飲酒を控える
アサヒビールが20〜60代の週1回以上ビールを飲む男女500人を対象に実施した調査によれば、70.6％が「お酒を飲みたいが、次の日の仕事や予定を考えて飲むのを控えることがある」と回答した。
さらに、お酒が仕事のパフォーマンスへ影響すると考える人は45.6％に達し、20代では68.0％と特に高い割合を示した。
若い世代ほど、飲酒による翌日のコンディション低下を意識する傾向が強く、楽しみと自己管理の狭間で葛藤している姿が見えてくる。かつて「仕事終わりの一杯」は息抜きの象徴だったが、働き方や健康意識の変化により、その価値観は変わりつつあるようだ。
■「飲めないストレス」と「飲みすぎた後悔」が共存する現実
興味深いのは、飲酒を控えること自体がストレスになっている点である。約3人に1人が「飲みたくても飲めないことでストレスを感じる」と回答し、20代では67.0％と高水準だった。
一方で、飲みすぎによって仕事や私生活へ悪影響を経験した人は52.4％にのぼり、具体的な影響として「体がだるい」（64.5％）、「労働効率が落ちる」（48.1％）、「集中力が低下する」（39.3％）が挙げられた。
つまり現代の働く人は、「飲みたいけれど飲めない苦しさ」と、「飲みすぎた結果への後悔」という相反する悩みを同時に抱えているのである。
■飲み会は必要だが、翌日への不安が参加をためらわせる
職場の飲み会については、約6割が「参加したい」と回答しており、39.0％は飲み会の回数を増やしたいと考えている。人との交流やチームビルディングの場として、飲み会の価値は依然として認識されている。
しかし同時に、61.8％が「翌日の仕事や予定への影響を気にして参加を迷った経験がある」と回答。20代では69.0％に達した。参加意欲はあっても、パフォーマンス低下への懸念が心理的ハードルになっている。
この結果は、働く人にとって「仕事」と「お酒を楽しむ時間」の両立、いわゆる“ワークビールバランス”が新たなテーマになっていることを示している。
■「アサヒゼロ」が提案する、仕事とお酒を両立する新習慣
こうした背景の中、アサヒビールはアルコール分0.00％の『アサヒゼロ』を通じて、仕事や健康を意識しながらもビールらしい味わいを楽しめる選択肢を提案している。調査では66.0％が『アサヒゼロ』について「次の日に仕事や予定がある場合の悩み解決につながる」と回答した。
また、「働くあなたにアサヒゼロプロジェクト」では、適正飲酒セミナーやアルコールパッチの実施、社内へのノンアルコール提供などを通じ、働く人の健康的な生活を支援している。賛同企業は50社に達し、企業単位で“ワークビールバランス”を考える動きも広がっている。
今回の調査で印象的だったのは、「飲酒を控える＝健康的」という単純な構図では片付けられない現実である。飲みたい気持ちも、人との交流も大切にしながら、翌日のパフォーマンスや健康とも折り合いをつける――現代の働く人は、そんな新しいバランス感覚を求められている。ノンアルコール飲料の普及は、単なる代替ではなく、仕事とプライベートを両立するライフスタイルの選択肢として、さらに存在感を高めていくかもしれない。
＜調査概要＞
調査名称：お酒と仕事の両立に関する調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年3月31日（火）~４月1日（水）
調査対象：20代から60代の週1回程度以上ビールを飲む男女
調査人数：500名
ビールと仕事の両立に悩む人が増加 働くビール好きの7割以上が次の日を考えてお酒を控えると回答
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000096400.html
■アサヒビール株式会社
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さらに、お酒が仕事のパフォーマンスへ影響すると考える人は45.6％に達し、20代では68.0％と特に高い割合を示した。
若い世代ほど、飲酒による翌日のコンディション低下を意識する傾向が強く、楽しみと自己管理の狭間で葛藤している姿が見えてくる。かつて「仕事終わりの一杯」は息抜きの象徴だったが、働き方や健康意識の変化により、その価値観は変わりつつあるようだ。
■「飲めないストレス」と「飲みすぎた後悔」が共存する現実
興味深いのは、飲酒を控えること自体がストレスになっている点である。約3人に1人が「飲みたくても飲めないことでストレスを感じる」と回答し、20代では67.0％と高水準だった。
一方で、飲みすぎによって仕事や私生活へ悪影響を経験した人は52.4％にのぼり、具体的な影響として「体がだるい」（64.5％）、「労働効率が落ちる」（48.1％）、「集中力が低下する」（39.3％）が挙げられた。
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■飲み会は必要だが、翌日への不安が参加をためらわせる
職場の飲み会については、約6割が「参加したい」と回答しており、39.0％は飲み会の回数を増やしたいと考えている。人との交流やチームビルディングの場として、飲み会の価値は依然として認識されている。
しかし同時に、61.8％が「翌日の仕事や予定への影響を気にして参加を迷った経験がある」と回答。20代では69.0％に達した。参加意欲はあっても、パフォーマンス低下への懸念が心理的ハードルになっている。
この結果は、働く人にとって「仕事」と「お酒を楽しむ時間」の両立、いわゆる“ワークビールバランス”が新たなテーマになっていることを示している。
■「アサヒゼロ」が提案する、仕事とお酒を両立する新習慣
こうした背景の中、アサヒビールはアルコール分0.00％の『アサヒゼロ』を通じて、仕事や健康を意識しながらもビールらしい味わいを楽しめる選択肢を提案している。調査では66.0％が『アサヒゼロ』について「次の日に仕事や予定がある場合の悩み解決につながる」と回答した。
また、「働くあなたにアサヒゼロプロジェクト」では、適正飲酒セミナーやアルコールパッチの実施、社内へのノンアルコール提供などを通じ、働く人の健康的な生活を支援している。賛同企業は50社に達し、企業単位で“ワークビールバランス”を考える動きも広がっている。
今回の調査で印象的だったのは、「飲酒を控える＝健康的」という単純な構図では片付けられない現実である。飲みたい気持ちも、人との交流も大切にしながら、翌日のパフォーマンスや健康とも折り合いをつける――現代の働く人は、そんな新しいバランス感覚を求められている。ノンアルコール飲料の普及は、単なる代替ではなく、仕事とプライベートを両立するライフスタイルの選択肢として、さらに存在感を高めていくかもしれない。
＜調査概要＞
調査名称：お酒と仕事の両立に関する調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年3月31日（火）~４月1日（水）
調査対象：20代から60代の週1回程度以上ビールを飲む男女
調査人数：500名
ビールと仕事の両立に悩む人が増加 働くビール好きの7割以上が次の日を考えてお酒を控えると回答
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000096400.html
■アサヒビール株式会社
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