多くのファンがMリーグ復帰を願う人気女流が、最高の結果で期待に応えた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージI卓が6月15日に行われ、元BEAST Xの菅原千瑛（連盟）が首位通過で予選3rdステージへのジャンプアップを決めた。2位通過は醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）。【映像】大逆転！菅原千瑛、会心の親倍満一発ツモ第1試合は東家から紺野真太郎（連盟）、菅原、鈴木大介