モデル名に恥じない豪華装備かつて日本の路上で特別な地位を占めていたトヨタの高級セダン「クラウン・マジェスタ」（以下、マジェスタ）。このクルマが国内市場から引退して時間が経ちますが、遠く中東の地で新たな形で脚光を浴びていることは、あまり知られていないかもしれません。【画像】超カッコイイ！ これが最新の「クラウンマジェスタ」です！ 画像で見る（30枚以上）2023年、サウジアラビア市場で「マジェスタ」の