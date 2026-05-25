BLACKPINK・リサ、W杯開幕式ソング『Goals』オフショット公開！“ヘルシー美貌”で世界を魅了

BLACKPINKのリサが、ワールドカップの世界的なお祭りムードをさらに盛り上げている。

5月23日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「FIFAワールドカップ北中米2026」の開幕式で披露する楽曲『Goals』のMVビハインドカットを投稿した。

【写真】リサ、“ヘルシー美貌”で世界を魅了…

これに先立ち、国際サッカー連盟（FIFA）は22日（日本時間）、公式YouTubeチャンネルを通じて、リサ、Anitta、Remaが参加したコラボシングル『Goals』のMVを公開した。

写真の中のリサは、サッカーの躍動感を最大限に表現したスポーティールックを完璧に着こなし、ヘルシーな美貌で視線を奪った。

リサは、鮮やかなイエローのクロップドTシャツにブルーのハイカットショーツを合わせ、アクティブな魅力を最大限に発揮。トップスの胸元にあしらわれた「PB」のロゴや、袖のホワイトストライプが軽快な雰囲気を醸し出している。ショーツにはイエローのスターグラフィックが施され、ワールドカップ特有の活気あふれるムードを視覚的に表現した。

（写真＝リサInstagram）

国際サッカー連盟（FIFA）は今回のプロジェクトについて「国境を越えて世界が一つに団結するワールドカップのエネルギーを反映した」と説明。リサは「ワールドカップという地球規模のイベントに音楽で参加できて光栄です」と語り、「音楽が持つ“繋がりの力”を通じて、世界中のファンと交流したい」とコメントした。

なお、リサは6月12日（現地時間）に米ロサンゼルスで開催される「2026年北中米ワールドカップ」開幕式のステージに登場し、『Goals』のライブパフォーマンスを披露する予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。