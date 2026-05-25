任天堂はパートナー企業やサプライヤーに対し2027年3月までに約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請、5月初旬に発表した1650万台の一般販売見通しを約20％上回る数字

任天堂はパートナー企業やサプライヤーに対し2027年3月までに約2000万台のNintendo Switch 2本体を組み立てるよう要請、5月初旬に発表した1650万台の一般販売見通しを約20％上回る数字