2026年1月25日にデビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY’Sが、全国27都市29公演を巡る全国ツアー＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞のファイナル公演を5月24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂にて開催した。

＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞は全公演ソールドアウトを記録。そして行われたツアーファイナルは本編20曲、アンコール3曲の全23曲を披露。デビュー曲から最新曲まで余すことなく20周年の歴史が詰め込まれたライブは、終始大盛況のまま終幕した。同公演の模様は後日、U-NEXTでの独占配信が決定。詳細は後日発表される予定だ。

なお、同ツアーファイナルの最後のMCでは、20周年を彩る3つの情報が解禁となった。まず1つ目は、8月5日に3曲入りシングル「夏子」(読み：なつこ)がリリースされるというもの。

2つ目は、シングル表題曲「夏子」がダイビングアニメ『ぐらんぶる』Season 3のオープンニング主題歌を担当するというもの。ちなみに、このファイナル公演当日の5月24日は“5(ゴー)2(トゥ)4(シー)＝Go to Sea!(海へ行こう！)”＝“スクーバダイビングの日”であり、偶然にも所縁の日程で情報解禁となったかたちだ。「夏子」は『ぐらんぶる』Season 3のために書き下ろされた新曲で、夏らしくトロピカルなサウンドに加え、いつかの夏を思い出すような青春の一幕を感じさせる仕上がり。同ツアーファイナルではファンキー加藤が楽曲の一部を鼻歌で披露、ファンモンらしく等身大で真っ直ぐなナンバーに会場が沸いた。

3つ目は、20周年を締めくくるワンマンライブ＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞が12月5日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催されるというもの。

＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S〜＞シリーズは、前身グループのFUNKY MONKEY BABYS時代に不定期開催されていたワンマンライブの令和版という位置付け。2008年の日比谷野音に始まり、大阪城ホール、横浜スタジアム、京セラドームなど全国各地を巡ったほか、解散ライブとなった2013年の東京ドーム公演＜おまえ達との道＞の流れを汲むファンモンのヒストリーを辿るワンマンライブだ。

FUNKY MONKEY BΛBY’Sは6月3日、いきものがかりとのコラボソング「奇跡じゃない」を配信リリースするほか、6月20日および21日には＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞を東京ガーデンシアターで開催する。20周年ツアーファイナルを終えてもなお、活動盛りだくさんだ。

撮影◎川島彩水

■ニューシングル「夏子」

2026年8月5日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-7859 7,500円(税込)

【通常盤(CD only)】UPCH-6055 1,500円(税込)

【FC限定盤(CD+2Blu-ray)】PROJ-5922 8,900円(税込) ▼CD収録内容 ※全形態共通

「夏子」

「新曲」

※Special Track

「奇跡じゃない」(FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり) ▼Blu-ray収録内容

◯Disc-1 ※初回限定盤 / FC限定盤 共通

＜FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞@昭和女子大学人見記念講堂ライブ 本編収録予定

◯Disc-2 (FC限定盤のみ)

20周年を記念したスペシャル映像を収録予定 ●封入特典 ※初回限定盤 / FC限定盤のみ

・ライブフォト入り歌詞ブックレット (16P)予定

●早期予約特典

・ニューシングル「夏子」早期予約で＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞公演FC限定最速先行申込

●購入特典

・初回限定盤：ポストカードTYPE-A

・通常盤：ポストカード TYPE-B

※ポストカードはTYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表。

※先着特典

■TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3

放送開始：2026年7月〜

放送局：TOKYO MX / BS11 / MBS

【スタッフ】

原作： 井上堅二・吉岡公威「ぐらんぶる」(講談社「good! アフタヌーン」連載)

監督・音響監督・脚本：高松信司

オープニング主題歌：FUNKY MONKEY BΛBY’S「夏子」

エンディング主題歌：豆柴の大群「裸のマーメード」

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作：ぐらんぶる3製作委員会

【キャスト】

北原伊織：内田雄馬

今村耕平：木村良平

古手川千紗：安済知佳

吉原愛菜：阿澄佳奈

時田信治：安元洋貴

寿竜次郎：小西克幸

古手川奈々華：内田真礼

浜岡梓：行成とあ

毒島桜子：山根綺

野島元：江口拓也

山本真一郎：榎木淳弥

御手洗優：花江夏樹

藤原健太：ロバート・ウォーターマン

工藤会長：福山潤

北原栞：諸星すみれ

乙矢尚海：青山吉能

古手川登志夫：川田紳司

水樹カヤ：水樹奈々

カリーナ：M・A・O

古手川紗耶華：大原さやか

チーフ：瀬戸麻沙美

マキ：洲崎綾

・アニメ公式HP：https://grandblue-anime.com/

・アニメ公式X：https://x.com/gb_anime

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会

■＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞

12月5日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

open16:30 / start17:30

詳細：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/we_are_fmb2026

■FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり「奇跡じゃない」

2026年6月3日(水)配信開始

Pre-add/Pre-save：https:// /kisekijanai

■＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞

6月20日(土) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

6月21日(日) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00

出演者：FUNKY MONKEY BΛBY’S、いきものがかり

特設サイト：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive