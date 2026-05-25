◆米大リーグ ヤンキース２×―０レイズ（２４日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・レイズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、１２試合ぶりの本塁打となる１７号サヨナラ２ランを放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並んでトップに立った。

劇的な一発で村上に追いついた。両軍無得点の９回無死一塁。ジャッジは初球をとらえると、打球は右翼席へ消えていった。ヤンキースタジアムのファンは総立ちになって大盛り上がりとなった。ジャッジも満面の笑みを見せてダイヤモンドを１周した。

ジャッジは１０日（同１１日）の敵地・ブルワーズ戦で１６号を放ったが、その後は１１試合連続で本塁打なし。２０日（同２１日）の本拠地・ブルージェイズ戦では、４打数無安打、４三振。１９日（同２０日）の同カードでも３打数無安打で３三振を喫するなど調子を落としていた。

４月終了までに１２本塁打を放ち、５月も５発目。チームの５２試合での１７本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると５３・０発ペース。２２年には自己最多６２本塁打を放つなど、これまで３度の本塁打王に輝いた長距離砲が、４度目の本塁打キングへ、通算３８５本塁打ともなった。