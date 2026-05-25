「2番・右翼」で先発出場

【MLB】ヤンキース ー レイズ（日本時間25日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が24日（日本時間25日）、本拠地で行われたレイズ戦に「2番・右翼」で先発出場。9回にサヨナラ2ランを放ち、チームの連敗を3で止めた。12試合ぶりの今季17号で、本塁打数はホワイトソックスの村上宗隆内野手と並び、再びリーグトップとなった。

沈黙を続けていたジャッジがようやく覚醒した。0-0で迎えた9回無死一塁で迎えた第4打席、ジャッジは初球のシンカーを捉えると逆方向の右中間席へサヨナラ2ラン。打球速度103.9マイル（約167.2キロ）、飛距離363フィート（約110.6メートル）、角度34度の一発に本拠地は大歓声に包まれた。

10日（同11日）ブルワーズ戦で16号ソロを放って以降、本塁打が出ていなかった。さらに19日（同20日）のブルージェイズ戦以降、4試合連続で無安打。ジャッジの不振に合わせるように、チームも低迷が続いていただけに“暗雲”を払拭する劇的アーチとなった。（Full-Count編集部）