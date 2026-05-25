トッテナムがプレミアリーグ残留!! 最終節までもつれた残留争い、エバートンに勝利して自力で制す
[5.24 プレミアリーグ第38節 トッテナム 1-0 エバートン]
トッテナムは24日、プレミアリーグ最終節でエバートンを1-0で破って自力で残留を果たした。
降格圏のウエスト・ハムまで2ポイント差の状況で最終節を迎えたトッテナム。得失点差の関係から引き分け以上で残留が確実な一方、敗れた上でウエスト・ハムがリーズに勝利した場合はチャンピオンシップ降格となる生き残りをかけた重要な一戦となった。
トッテナムは立ち上がりからゴールに迫る場面を作ったものの、スコアレスで時間が経過していった。それでも前半43分、MFマティス・テルが蹴ったCKをMFジョアン・パリーニャが頭で合わせると、ポストから跳ね返ってきたボールを自ら押し込んで大きな先制点を奪った。
後半に入ると他会場でウエスト・ハムがリードを奪い、トッテナムは引き分け以上が必要な状況となる。それでもGKアントニン・キンスキーのスーパーセーブなどで前半に奪った得点を守り抜いてタイムアップ。1976-77年以来の降格危機に瀕したシーズンを17位で終え、来季もプレミアリーグで戦うことが決まった。なおDF高井幸大は今季トッテナムからボルシアMGに期限付き移籍しており、去就が注目される。
トッテナムは24日、プレミアリーグ最終節でエバートンを1-0で破って自力で残留を果たした。
降格圏のウエスト・ハムまで2ポイント差の状況で最終節を迎えたトッテナム。得失点差の関係から引き分け以上で残留が確実な一方、敗れた上でウエスト・ハムがリーズに勝利した場合はチャンピオンシップ降格となる生き残りをかけた重要な一戦となった。
後半に入ると他会場でウエスト・ハムがリードを奪い、トッテナムは引き分け以上が必要な状況となる。それでもGKアントニン・キンスキーのスーパーセーブなどで前半に奪った得点を守り抜いてタイムアップ。1976-77年以来の降格危機に瀕したシーズンを17位で終え、来季もプレミアリーグで戦うことが決まった。なおDF高井幸大は今季トッテナムからボルシアMGに期限付き移籍しており、去就が注目される。