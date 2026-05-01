プレミアリーグ 25/26の第38節 リバプールとブレントフォードの試合が、5月25日00:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、マティアス・イエンセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分に試合が動く。リバプールのモハメド・サラー（FW）のアシストからカーティス・ジョーンズ（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

60分、ブレントフォードが選手交代を行う。ジョーダン・ヘンダーソン（MF）からアーロン・ヒッキー（MF）に交代した。

64分ブレントフォードが同点に追いつく。ケビン・シャーデ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2026-05-25 02:10:25 更新