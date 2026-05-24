M!LK塩崎太智、2024年の「イッテQ」オーディションに落ちていた “お祭り男”登場予告に反響相次ぐ「期待大すぎる」「受けていたの初知り」
【モデルプレス＝2026/05/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、5月24日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の次回予告に登場。ファンから反響が寄せられている。
【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
次回予告では、2024年に実施されたという同番組のオーディションの模様を放送。「『イッテQ』オーディションに落ちた男がお祭り大食い部門に志願」と紹介され、お馴染みの青い法被に身を包んだ塩崎が「わっしょーい！」と元気よく登場し、「めちゃくちゃイイじゃん」「頑張り滅！」とM!LKの楽曲にちなんだコメントを連発していた。
この予告を受け、視聴者からは「オーディション受けていたの初知り」「期待大すぎる」「ついに次週」「楽しみすぎる」と期待の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆塩崎太智、次回「イッテQ」登場
次回予告では、2024年に実施されたという同番組のオーディションの模様を放送。「『イッテQ』オーディションに落ちた男がお祭り大食い部門に志願」と紹介され、お馴染みの青い法被に身を包んだ塩崎が「わっしょーい！」と元気よく登場し、「めちゃくちゃイイじゃん」「頑張り滅！」とM!LKの楽曲にちなんだコメントを連発していた。
◆塩崎太智「イッテQ」予告に反響
この予告を受け、視聴者からは「オーディション受けていたの初知り」「期待大すぎる」「ついに次週」「楽しみすぎる」と期待の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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